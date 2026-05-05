«Небесный «фен» против дождей: синоптики обещают Петербургу короткую передышку перед похолоданием

Барический гребень расчищает небо Северной столицы.

Дожди в Петербурге берут паузу. На город наступает так называемый «барический гребень». Если говорить просто — это зона высокого давления, которая работает как гигантский фен. Она разгоняет серые тучи и дает солнцу наконец-то проглянуть сквозь облака.

Какая температура сегодня

Днем в Петербурге будет вполне комфортно: термометры покажут +15…+17°, сообщает синоптик Михаил Леус в своих соцсетях.

В Ленинградской области разброс больше — от +15° до +20°, хотя в отдельных районах задержится прохлада около +12°.

Гулять будет приятно, но не забывайте про ветер. Он дует с юго-запада, довольно порывистый (до 9 метров в секунду). Так что легкий шарф лишним не будет.

Что с давлением

Атмосферное давление начало расти. Сейчас оно составляет 754 мм ртутного столба. Это всё еще чуть ниже нормы, но ситуация выравнивается. Для метеозависимых людей это добрый знак — «качели» давления замедляются.

Резкое похолодание в среду

Наслаждайтесь теплом сегодня, потому что завтра погода изменится. В среду осадков по-прежнему не будет, но в город заглянет прохлада.

Ночью температура опустится до +2…+4° — это уже почти заморозки. Днем тоже не разгуляешься: всего +11…+13°.

Интересный факт

Барический гребень, который к нам заглянул, обычно приносит самую стабильную погоду. В отличие от циклонов, которые несут хаос и ливни, гребень — это символ спокойствия в атмосфере.