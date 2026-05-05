Вы забудете об обычном маринованном луке: к шашлыку теперь готовлю этот хрустящий вариант

Маринованный лук — классика к мясу, но этот вариант выходит на совершенно новый уровень. Рецептом закуски поделился автор Дзен-канала "Эликсир жизни".
Ингредиенты:
- лук — 4-5 шт.,
- дунганский перец — 1-2 шт.,
- томатная паста — 1 ст. л.,
- смесь специй — 1 ст. л.,
- укроп — по вкусу,
- петрушка — по вкусу,
- соль — по вкусу,
- гранатовый соус — 1 ст. л.,
- оливковое масло — 3 ст. л.
Приготовление:
Я нарезаю лук тонкими кольцами или полукольцами и перекладываю в глубокую миску. Дунганский перец режу колечками или мелкими кубиками — он даёт аромат и лёгкую остроту. Добавляю его к луку.
Мелко рублю зелень и отправляю туда же. Затем добавляю смесь специй — можно регулировать по своему вкусу. Кладу томатную пасту — важно, чтобы она была качественной и не горчила.
Добавляю гранатовый соус — он даёт приятную кислинку и заменяет уксус. Солю, вливаю оливковое масло и тщательно перемешиваю, слегка разминая лук руками, чтобы он стал мягче и лучше пропитался.
Закуска готова сразу, но если дать ей немного постоять — вкус станет ещё ярче.
Примерное время приготовления: 15 минут
Ранее мы писали о том, как приготовить желе из ряженки.