Городовой / Город / «Мозги» на ножках и конусы-соты: как безопасно открыть грибной сезон 2026 в Ленобласти
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Манты больше не готовлю — вычитал рецепт узбекского рулета Ханум: на Востоке за ним стоят очереди Полезное
Как отдохнуть в Ярославле летом - скучать точно не придется: "столица Золотого кольца" влюбит в себя каждого Полезное
За 2 дня до высадки огурцов – обязательно: всего 3 шага – и рассада будет крепче оловянных солдатиков Полезное
Закрытый российский поселок, где с XVII века живут потомки новгородцев - как добраться, чем уникален Полезное
Почему раньше заборы стояли 100 лет, а теперь трухлявые через 5 лет? Вспоминаем хитрости предков Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное
Эксклюзив

«Мозги» на ножках и конусы-соты: как безопасно открыть грибной сезон 2026 в Ленобласти

Опубликовано: 2 мая 2026 14:46
 Проверено редакцией
«Мозги» на ножках и конусы-соты: как безопасно открыть грибной сезон 2026 в Ленобласти
«Мозги» на ножках и конусы-соты: как безопасно открыть грибной сезон 2026 в Ленобласти
Global Look Press / Nikolay Gyngazov
Грибной сезон в Ленинградской области длится около шести месяцев.

Грибной сезон в Ленинградской области начался в середине апреля, а заканчивается в конце ноября. В наших лесах растет больше сотни съедобных видов — от привычных белых до экзотических сморчков.

Первые весенние грибы

Как рассказал "Городовому" миколог, ведущий специалист
МГУ имени М.В. Ломоносова кафедры микологии и альгологии Максим Дьяков, этой весной строчки уже начали проклевываться. Но с ними нужно быть очень внимательными.

В них содержится гирометрин — это опасный яд. Многие думают, что его можно вывести долгой варкой. На самом деле яд удаляется лишь частично, а многие готовят их неправильно.

Если не уверены в своих кулинарных навыках, лучше не рисковать здоровьем.

Сморчок или строчок: как не перепутать?

Признаки у весенних грибов часто «плавают», поэтому их сложно описать одной фразой.

"У сморчка шляпка похожа на конус с ячейками, а у строчка шляпка как «мозг на ножке». У него бесформенные, волнистые лопасти", - отмечает эксперт.

Важный совет: обязательно посмотрите фотографии перед походом. Отличный ресурс для этого — сайт «Грибы Сибири». Там всё описано очень четко и понятно даже новичку.

Что еще растет в мае?

В мае лес оживает по-настоящему. К весенним первоцветам добавляются:

  • Вешенки и полевые шампиньоны.
  • Саркосцифа австрийская (ярко-красные «чашечки»).
  • Майский гриб. Если повезет с погодой, в конце месяца можно найти первые маслята и подберезовики.

Куда ехать за уловом?

Опытные грибники выбирают проверенные районы:

  1. Выборгский и Приозерский: лидеры по количеству белых и лисичек.
  2. Лужский и Кингисеппский: здесь теплее, поэтому грибы часто появляются раньше.
  3. Всеволожский: идеален для тех, кто не хочет уезжать далеко от города.

Важные правила

  • Не уверен — не бери. Сомневаетесь в грибе? Оставьте его в лесу.
  • Защита от клещей. Весна — их время. Надевайте светлую закрытую одежду и пользуйтесь спреями.
  • Связь. Леса у нас густые. Всегда берите заряженный телефон и сообщайте близким свой маршрут.
Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью