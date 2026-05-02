«Мозги» на ножках и конусы-соты: как безопасно открыть грибной сезон 2026 в Ленобласти

Грибной сезон в Ленинградской области начался в середине апреля, а заканчивается в конце ноября. В наших лесах растет больше сотни съедобных видов — от привычных белых до экзотических сморчков.
Первые весенние грибы
Как рассказал "Городовому" миколог, ведущий специалист
МГУ имени М.В. Ломоносова кафедры микологии и альгологии Максим Дьяков, этой весной строчки уже начали проклевываться. Но с ними нужно быть очень внимательными.
В них содержится гирометрин — это опасный яд. Многие думают, что его можно вывести долгой варкой. На самом деле яд удаляется лишь частично, а многие готовят их неправильно.
Если не уверены в своих кулинарных навыках, лучше не рисковать здоровьем.
Сморчок или строчок: как не перепутать?
Признаки у весенних грибов часто «плавают», поэтому их сложно описать одной фразой.
"У сморчка шляпка похожа на конус с ячейками, а у строчка шляпка как «мозг на ножке». У него бесформенные, волнистые лопасти", - отмечает эксперт.
Что еще растет в мае?
В мае лес оживает по-настоящему. К весенним первоцветам добавляются:
- Вешенки и полевые шампиньоны.
- Саркосцифа австрийская (ярко-красные «чашечки»).
- Майский гриб. Если повезет с погодой, в конце месяца можно найти первые маслята и подберезовики.
Куда ехать за уловом?
Опытные грибники выбирают проверенные районы:
- Выборгский и Приозерский: лидеры по количеству белых и лисичек.
- Лужский и Кингисеппский: здесь теплее, поэтому грибы часто появляются раньше.
- Всеволожский: идеален для тех, кто не хочет уезжать далеко от города.
Важные правила
- Не уверен — не бери. Сомневаетесь в грибе? Оставьте его в лесу.
- Защита от клещей. Весна — их время. Надевайте светлую закрытую одежду и пользуйтесь спреями.
- Связь. Леса у нас густые. Всегда берите заряженный телефон и сообщайте близким свой маршрут.