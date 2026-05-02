«Мозги» на ножках и конусы-соты: как безопасно открыть грибной сезон 2026 в Ленобласти

Грибной сезон в Ленинградской области длится около шести месяцев.

Грибной сезон в Ленинградской области начался в середине апреля, а заканчивается в конце ноября. В наших лесах растет больше сотни съедобных видов — от привычных белых до экзотических сморчков.

Первые весенние грибы

Как рассказал "Городовому" миколог, ведущий специалист

МГУ имени М.В. Ломоносова кафедры микологии и альгологии Максим Дьяков, этой весной строчки уже начали проклевываться. Но с ними нужно быть очень внимательными.

В них содержится гирометрин — это опасный яд. Многие думают, что его можно вывести долгой варкой. На самом деле яд удаляется лишь частично, а многие готовят их неправильно.

Если не уверены в своих кулинарных навыках, лучше не рисковать здоровьем.

Сморчок или строчок: как не перепутать?

Признаки у весенних грибов часто «плавают», поэтому их сложно описать одной фразой.

"У сморчка шляпка похожа на конус с ячейками, а у строчка шляпка как «мозг на ножке». У него бесформенные, волнистые лопасти", - отмечает эксперт.

Важный совет: обязательно посмотрите фотографии перед походом. Отличный ресурс для этого — сайт «Грибы Сибири». Там всё описано очень четко и понятно даже новичку.

Что еще растет в мае?

В мае лес оживает по-настоящему. К весенним первоцветам добавляются:

Вешенки и полевые шампиньоны.

Саркосцифа австрийская (ярко-красные «чашечки»).

Майский гриб. Если повезет с погодой, в конце месяца можно найти первые маслята и подберезовики.

Куда ехать за уловом?

Опытные грибники выбирают проверенные районы:

Выборгский и Приозерский: лидеры по количеству белых и лисичек. Лужский и Кингисеппский: здесь теплее, поэтому грибы часто появляются раньше. Всеволожский: идеален для тех, кто не хочет уезжать далеко от города.

Важные правила