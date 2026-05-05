Дом за 25 миллионов: Петербург ворвался в топ по ценам, пока покупатели бегут со строек на «вторичку»

Опубликовано: 5 мая 2026 10:15
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Serguei Fomine
Петербург попал в топ-5 регионов, где за год больше всего выросла средняя стоимость частных домов. 

Мечта о загородном доме по-прежнему греет души петербуржцев, но подход к покупке резко изменился. Если раньше люди охотно вкладывались в стройку, то теперь правила диктует прагматизм.

Продажи новых домов просели на четверть. Разбираемся, что происходит на рынке и к чему готовить кошелек.

Хочу всё и сразу: закат строек?

Главный тренд сезона — покупатели больше не хотят ждать. Продажи в коттеджных поселках на этапе стройки упали на 25%. Причина проста: люди боятся долгостроев и постоянного подорожания стройматериалов.

Зато вторичный рынок на подъеме. За первый квартал в Ленобласти продали почти 7 тысяч готовых домов.

Логика покупателя понятна: «Я хочу заехать и жить прямо сейчас, а не воевать с прорабами два года». К тому же, в готовом доме уже понятны и счета за свет, и адекватность соседей, и состояние дорог.

Элита выбирает «стекло»

В премиальном сегменте — настоящий ажиотаж. Продажи дорогих особняков выросли в два раза. Если в прошлом году за квартал купили всего 22 элитных объекта, то в этом — уже больше 50, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на экспертов по недвижимости.

Особый шик сейчас — это фахверковые дома. Это те самые стильные здания с панорамными окнами во всю стену. Спрос на них подскочил на 15%. Люди хотят не просто квадратные метры, а эстетику и много света.

Петербург бьет рекорды по ценам

Петербург ворвался в топ-5 регионов России по росту цен на частный сектор. Средний ценник на дом в городской черте (например, в Курортном или Выборгском районе города) взлетел до 25,4 млн рублей.

Для сравнения:

  • В Петербурге цены выросли на 12,6%.
  • В Москве рост скромнее — 5,6% (хотя там дома всё равно самые дорогие — в среднем 32,3 млн).
  • В Ленобласти дома подорожали всего на 4,2% (средняя цена — 13,1 млн).
