Дом за 25 миллионов: Петербург ворвался в топ по ценам, пока покупатели бегут со строек на «вторичку»

Мечта о загородном доме по-прежнему греет души петербуржцев, но подход к покупке резко изменился. Если раньше люди охотно вкладывались в стройку, то теперь правила диктует прагматизм.
Продажи новых домов просели на четверть. Разбираемся, что происходит на рынке и к чему готовить кошелек.
Хочу всё и сразу: закат строек?
Главный тренд сезона — покупатели больше не хотят ждать. Продажи в коттеджных поселках на этапе стройки упали на 25%. Причина проста: люди боятся долгостроев и постоянного подорожания стройматериалов.
Зато вторичный рынок на подъеме. За первый квартал в Ленобласти продали почти 7 тысяч готовых домов.
Логика покупателя понятна: «Я хочу заехать и жить прямо сейчас, а не воевать с прорабами два года». К тому же, в готовом доме уже понятны и счета за свет, и адекватность соседей, и состояние дорог.
Элита выбирает «стекло»
В премиальном сегменте — настоящий ажиотаж. Продажи дорогих особняков выросли в два раза. Если в прошлом году за квартал купили всего 22 элитных объекта, то в этом — уже больше 50, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на экспертов по недвижимости.
Особый шик сейчас — это фахверковые дома. Это те самые стильные здания с панорамными окнами во всю стену. Спрос на них подскочил на 15%. Люди хотят не просто квадратные метры, а эстетику и много света.
Петербург бьет рекорды по ценам
Петербург ворвался в топ-5 регионов России по росту цен на частный сектор. Средний ценник на дом в городской черте (например, в Курортном или Выборгском районе города) взлетел до 25,4 млн рублей.
Для сравнения:
- В Петербурге цены выросли на 12,6%.
- В Москве рост скромнее — 5,6% (хотя там дома всё равно самые дорогие — в среднем 32,3 млн).
- В Ленобласти дома подорожали всего на 4,2% (средняя цена — 13,1 млн).