Циклоны встали в очередь: синоптики предсказали Петербургу «колючие» вечера и холодную погоду в День Победы

Опубликовано: 4 мая 2026 13:24
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
На текущей неделе вероятны температурные качели. 

Весна в Петербурге решила показать свой капризный характер. Синоптики предупреждают: на город надвигается целая серия циклонов. Погода начнет портиться уже сейчас.

Нас ждут настоящие «погодные качели», так что убирать теплые вещи в шкаф пока рано.

Первые грозы и обманчивое солнце

На этой неделе зонт станет вашим лучшим другом. Дожди будут кратковременными, но частыми. Более того, в городе могут прогреметь первые весенние грозы.

Солнце не исчезнет совсем — оно будет периодически выглядывать из-за туч.

Давление упадет ниже нормы, поэтому метеозависимым людям стоит быть внимательнее к своему здоровью. Ветер в основном будет умеренным, но к вечерам может становиться резким и неприятным.

Что ждать на 9 мая?

Планы на праздничные выходные придется подкорректировать. С 9 по 11 мая в Петербурге будет довольно свежо — всего +11…+13°C, сообщает ГТРК «Санкт-Петербург».

В Ленинградской области ситуация чуть лучше: в отдельных районах воздух может прогреться до +18°C. Сильного ветра на День Победы не обещают, но легкая куртка лишней точно не будет.

Прогноз от главного синоптика

Александр Колесов предупреждает: период тепла заканчивается. Со вторника в городе станет заметно прохладнее. Днем температура вряд ли поднимется выше +15°C, а ночи станут совсем холодными — столбик термометра опустится ниже +10°C.

Для Петербурга такая погода в начале мая — обычное явление. Часто это связывают с «черемуховыми холодами».

