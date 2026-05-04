Кино в «Родине», свободный Эрмитаж 8 мая и факелы на колоннах: куда можно сходить бесплатно на майские в Петербурге

Петербуржцы и гости города смогут бесплатно посмотреть знаменитые военные фильмы с 5 по 12 мая.

Майские праздники в Петербурге — это не только прогулки по набережным, но и насыщенная культурная программа. В этом году город подготовил несколько отличных подарков для жителей и туристов.

Рассказываем, куда сходить бесплатно и как подстроиться под праздничный график.

Киноклассика на большом экране

С 5 по 12 мая сеть «Петербург-кино» устраивает бесплатные показы. В программе — легендарные фильмы о войне. Можно будет увидеть «Освобождение», «Двадцать дней без войны» и трогательную историю «Женя, Женечка и «катюша».

Сеансы пройдут в любимых городских кинотеатрах: «Родина», «Заневский», «Уран», «Дружба», «Восход» и «Фильмофонд», сообщает Комитет по культуре Санкт-Петербурга.

Это отличный шанс посмотреть классику в высоком качестве и в правильной атмосфере. Точное время сеансов лучше заранее уточнить на сайте «Культура Петербурга».

В Эрмитаж — без билета

Главный музей страны тоже делает подарок. 8 мая вход в Эрмитаж будет совершенно бесплатным для всех. Обычно билеты стоят немало, так что это отличный повод приобщиться к искусству.

Но будьте внимательны с датами. 4, 9 и 11 мая музей полностью закрыт для посещения — у сотрудников выходные. А 7 мая из-за репетиции парада на Дворцовой площади зайти в музей или выйти из него может быть сложнее: часы работы могут сдвинуться.

Как работает музей в остальные дни

Если планируете визит с 5 по 10 мая, запомните график:

Вторник, пятница, суббота: с 11:00 до 20:00.

Среда, четверг, воскресенье: с 11:00 до 18:00. Кассы закрываются на час раньше, так что не опаздывайте.

Что еще стоит знать

Помимо кино и музеев, 9 мая город преобразится. По традиции, на Ростральных колоннах зажгут факелы — их зажигают всего несколько раз в году. Утром на Дворцовой площади пройдет парад, а вечером небо украсит праздничный салют.

Полезный совет: На бесплатные мероприятия (особенно в Эрмитаж) всегда приходят толпы. Чтобы не стоять в очереди несколько часов, старайтесь приходить за 30-40 минут до открытия.

А для кинопоказов лучше заранее позвонить в кинотеатр и узнать, нужно ли бронировать места.