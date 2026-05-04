Попробовал на фуршете этот салат с копчёной курицей — теперь готовлю его дома: сочная вкуснятина

Этот салат готовится буквально за считанные минуты — идеальный вариант, когда нужно быстро накрыть на стол. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Что приготовить".
Ингредиенты:
копчёная куриная грудка — 200 г,
кукуруза консервированная — 325 г,
сыр твёрдый — 150 г,
огурцы — 2 шт.,
морковь — 1 шт.,
майонез — 100 г,
соль — по вкусу,
чёрный перец — по вкусу.
Приготовление:
Я начинаю с курицы: убираю кожу, если она есть, и нарезаю мясо тонкими полосками. Огурцы мою, при необходимости очищаю от кожицы и нарезаю брусочками.
Сыр тоже режу тонкими полосками. Морковь очищаю и нарезаю такой же тонкой соломкой. Кукурузу откидываю на дуршлаг и даю жидкости полностью стечь.
Соединяю все ингредиенты в миске, добавляю чёрный перец и майонез, аккуратно перемешиваю. Пробую, при необходимости добавляю соль.
Убираю салат в холодильник на 10-15 минут, чтобы он настоялся и стал ещё вкуснее.
Примерное время приготовления: 15 минут
