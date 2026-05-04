Городовой / Полезное / Попробовал на фуршете этот салат с копчёной курицей — теперь готовлю его дома: сочная вкуснятина
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Вы забудете об обычном маринованном луке: к шашлыку теперь готовлю этот хрустящий вариант Полезное
Яблочные дольки и капля сливок: как превратить весенние сморчки и строчки в гастрономический изыск Город
Удача, перемены или отдых: а что достанется в мае вам? Гороскоп для каждого знака Зодиака на последний месяц весны Полезное
Ловушка стабильности: почему каждый десятый петербуржец жалеет о смене профессии Город
Агроном назвал сорта редиса, которые можно сажать всё лето: корнеплоды сочные и вкусные — никаких стрелок и горечи Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Попробовал на фуршете этот салат с копчёной курицей — теперь готовлю его дома: сочная вкуснятина

Опубликовано: 4 мая 2026 12:31
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Попробовал на фуршете этот салат с копчёной курицей — теперь готовлю его дома: сочная вкуснятина
Попробовал на фуршете этот салат с копчёной курицей — теперь готовлю его дома: сочная вкуснятина
Городовой ру
Выведав рецепт этого салата я теперь готовлю его сам.

Этот салат готовится буквально за считанные минуты — идеальный вариант, когда нужно быстро накрыть на стол. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Что приготовить".

Ингредиенты:

  • копчёная куриная грудка — 200 г,

  • кукуруза консервированная — 325 г,

  • сыр твёрдый — 150 г,

  • огурцы — 2 шт.,

  • морковь — 1 шт.,

  • майонез — 100 г,

  • соль — по вкусу,

  • чёрный перец — по вкусу.

Приготовление:

Я начинаю с курицы: убираю кожу, если она есть, и нарезаю мясо тонкими полосками. Огурцы мою, при необходимости очищаю от кожицы и нарезаю брусочками.

Сыр тоже режу тонкими полосками. Морковь очищаю и нарезаю такой же тонкой соломкой. Кукурузу откидываю на дуршлаг и даю жидкости полностью стечь.

Попробовал на фуршете этот салат с копчёной курицей — теперь готовлю его дома: сочная вкуснятина - image 1
Попробовал на фуршете этот салат с копчёной курицей — теперь готовлю его дома: сочная вкуснятина - image 1

Соединяю все ингредиенты в миске, добавляю чёрный перец и майонез, аккуратно перемешиваю. Пробую, при необходимости добавляю соль.

Убираю салат в холодильник на 10-15 минут, чтобы он настоялся и стал ещё вкуснее.

Примерное время приготовления: 15 минут

Ранее мы писали о том, как приготовить пирог из творога.

Полезное