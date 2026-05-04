Обычные сырники уже не в почёте — готовлю этот пирог из творога: не десерт, а полноценный обед

Нежный творог, тягучий сыр и ароматная зелень делают блюдо не просто вкусным, а по-настоящему сытным. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Наш уютный дом".
Ингредиенты:
-
творог — 200 г,
-
яйца варёные — 3 шт.,
-
яйцо сырое — 1 шт.,
-
сыр твёрдый — 100 г,
-
крахмал (или мука) — 1 ст. л.,
-
укроп и зелёный лук — большой пучок,
-
соль, чёрный перец — по вкусу.
Приготовление
Если творог зернистый, разминаю его вилкой до более гладкой текстуры — так сырники получаются особенно нежными.
Мелко нарезаю укроп и зелёный лук. Добавляю их к творогу вместе с натёртым сыром. Затем кладу нарезанные кубиками варёные яйца — они добавляют текстуру.
Вбиваю сырое яйцо, всыпаю крахмал, добавляю соль и перец. Всё тщательно перемешиваю до густой, вязкой массы, которая держит форму.
Разогреваю сковороду с небольшим количеством масла. Выкладываю массу, формируя одну большую лепёшку (или несколько небольших — по желанию).
Готовлю под крышкой на среднем огне примерно 4-5 минут. Затем аккуратно переворачиваю и довожу до готовности с другой стороны.
Примерное время приготовления: 15 минут
Ранее мы писали о том, как приготовить мясо с томатной подливкой.