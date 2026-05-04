Городовой / Полезное / Обычные сырники уже не в почёте — готовлю этот пирог из творога: не десерт, а полноценный обед
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Вы забудете об обычном маринованном луке: к шашлыку теперь готовлю этот хрустящий вариант Полезное
Яблочные дольки и капля сливок: как превратить весенние сморчки и строчки в гастрономический изыск Город
Удача, перемены или отдых: а что достанется в мае вам? Гороскоп для каждого знака Зодиака на последний месяц весны Полезное
Ловушка стабильности: почему каждый десятый петербуржец жалеет о смене профессии Город
Агроном назвал сорта редиса, которые можно сажать всё лето: корнеплоды сочные и вкусные — никаких стрелок и горечи Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Обычные сырники уже не в почёте — готовлю этот пирог из творога: не десерт, а полноценный обед

Опубликовано: 4 мая 2026 09:34
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Обычные сырники уже не в почёте — готовлю этот пирог из творога: не десерт, а полноценный обед
Обычные сырники уже не в почёте — готовлю этот пирог из творога: не десерт, а полноценный обед
Городовой ру
Вот что теперь в моём меню вместо надоевших сырников.

Нежный творог, тягучий сыр и ароматная зелень делают блюдо не просто вкусным, а по-настоящему сытным. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Наш уютный дом".

Ингредиенты:

  • творог — 200 г,

  • яйца варёные — 3 шт.,

  • яйцо сырое — 1 шт.,

  • сыр твёрдый — 100 г,

  • крахмал (или мука) — 1 ст. л.,

  • укроп и зелёный лук — большой пучок,

  • соль, чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Если творог зернистый, разминаю его вилкой до более гладкой текстуры — так сырники получаются особенно нежными.

Мелко нарезаю укроп и зелёный лук. Добавляю их к творогу вместе с натёртым сыром. Затем кладу нарезанные кубиками варёные яйца — они добавляют текстуру.

Обычные сырники уже не в почёте — готовлю этот пирог из творога: не десерт, а полноценный обед - image 1
Обычные сырники уже не в почёте — готовлю этот пирог из творога: не десерт, а полноценный обед - image 1

Вбиваю сырое яйцо, всыпаю крахмал, добавляю соль и перец. Всё тщательно перемешиваю до густой, вязкой массы, которая держит форму.

Разогреваю сковороду с небольшим количеством масла. Выкладываю массу, формируя одну большую лепёшку (или несколько небольших — по желанию).

Готовлю под крышкой на среднем огне примерно 4-5 минут. Затем аккуратно переворачиваю и довожу до готовности с другой стороны.

Примерное время приготовления: 15 минут

Ранее мы писали о том, как приготовить мясо с томатной подливкой.

Полезное