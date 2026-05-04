Мобильная связь и дороги отсутствуют: где находится самый отрезанный от мира остров России - как здесь живут люди

На территории России есть остров, который считается самым отрезанным от внешнего мира. Здесь нет дорог, мобильной связи, привычных удобств, но это не мешает людям тут жить.
Подробнее об острове
Речь идет об острове Вайгач, который расположен на территории Арктики. Его площадь превышает 3000 квадратных метров, но количество жителей удивляет - их меньше сотни. На острове существует только один населенный пункт - Варнек. Поселок состоит из одной улицы, на которой расположено два десятка домов.
Способы добраться:
- Первый - вертолёт, который из-за погоды может не прилетать неделями.
- Второй - судно летом, но здесь нет причала, поэтому грузы перевозят на лодках с риском попасть в шторм.
- Третий вариант - экстремальный переход на вездеходах-амфибиях через пролив, где сильное течение, ледяная вода.
Раньше туристы и жители добирались зимой по льду, но теперь это не представляется возможным. В последнее время зимы стали более теплыми, из-за чего замерзает только тонкий слой льда.
Как живут люди
Раньше здесь проживало около 1500 человек, но с каждым годом население заметно уменьшается. На территории населенного пункта нет почты, школы, мобильной связи, детского сада. Школьники на время учебы уезжают на материк, а домой возвращаются только на лето.
Даже летом тут есть снег, так как температура редко превышает +5 градусов. В поселке нет привычных дорог, поэтому местные передвигаются на снегоходах в любое время года. При посещении Варнека нужно отметить и большое количество пустых домов, которые покрылись льдом и снегом.
Блогер, автор канала "Путешествия со смыслом" заявил, что такое место стоит посетить ради бесценного опыта, смены мировоззрения. Но жить бы в этом населенном пункте он точно не хотел.
