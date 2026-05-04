Как отдохнуть в Ярославле летом - скучать точно не придется: "столица Золотого кольца" влюбит в себя каждого

Ярославль не просто так называют "столицей Золотого кольца". В этом городе сохранилось множество достопримечательностей, которые были построены еще во времена Древней Руси. Ярославль прекрасно подойдет для летнего отпуска, ведь скучно точно не будет.
Что посмотреть в Ярославле
- Ярославский музей-заповедник. Главная архитектурная доминанта города. На этой территории находится Преображенский собор, построенный в XVI веке, Церковь Ярославских чудотворцев, часовня Трифона, монастырские корпуса, Введенская и Воскресенская церкви, крепостные башни.
- Церкви на Которосльной набережной. На набережной находится сразу несколько храмов: церковь Архангела Михаила XVII века, церковь Спаса на Городу, Успенский кафедральный собор, церковь Николы Рубленого.
- Парк на Стрелке. Здесь можно увидеть летние пейзажи, место слияния Которосли и Волги.
- Волжская набережная. Тут можно прогуляться, отправиться с экскурсией на теплоходе, посетить местные кафе.
Что делать после посещения достопримечательностей
Летом туристы и местные жители отдыхают на берегу реки Которосль. Пляж прекрасно оборудован, здесь есть кабинки, спасатели, игровая зона.
"В 12 километрах от Ярославля находятся Прусовские карьеры — место за красоту окружающей природы называют также «Ярославский Байкал». На территории установлены удобные мангалы и различные беседки, можно купить угли и жидкость для розжига. Есть продуктовый магазин, тир", - сообщает портал "КП".
Для любителей отдыхать на пляжах с большим комфортом существует еще один вариант. На территории Которосльной набережной находится платный пляж, который регулярно убирается. Тут есть шезлонги, зонтики.
