Почему раньше заборы стояли 100 лет, а теперь трухлявые через 5 лет? Вспоминаем хитрости предков

Как надолго сохранить забор из дерева

Заборы из профнастила уже давно набили всем оскомину. Древесина традиционно являлась наиболее практичным и экономичным материалом для возведения ограждений. Многие деревянные заборы, построенные еще в советский период, сохраняют достойный вид и сейчас, что говорит об их высоком качестве.

Автор блога "Мастер ОК" дал рекомендации по установке заборов со сроком службы 30-40 лет, а также по выбору материалов.

Какое дерево выбрать

Наши предки, обладая практическим опытом, не использовали ольху или осину для строительства заборов. Эти породы древесины характеризуются низкой плотностью и недолговечностью, подвержены гниению, плохо переносят низкие температуры и уязвимы для вредителей.

Береза также не рекомендуется к использованию. Ее древесина отличается хрупкостью, легко повреждается при механическом воздействии и привлекательна для насекомых-вредителей.

Дуб, сосна и лиственница являются лучшими породами древесины для строительства заборов и других сооружений. Древесина этих пород обладает высокой прочностью, устойчива к воздействию атмосферных осадков и низких температур, а при надлежащей обработке может сохранять свои свойства на протяжении столетия.

Чем обработать дерево

Однако правильный выбор древесины не является единственным условием долговечности. Для защиты от насекомых и гниения, вызванного влагой, необходима соответствующая обработка древесины.

Для защиты древесины от гниения на Руси традиционно применялась пропитка маслами, такими как льняное и конопляное. Льняное масло часто смешивалось с дегтем в равных пропорциях, что придавало древесине характерный коричневатый оттенок.

После пропитки древесина герметизировалась смолой хвойных деревьев и воском. Такая обработка обеспечивала долговечность конструкций, позволяя им сохраняться десятилетиями без необходимости ремонта.

В сельской местности для защиты ограждений от насекомых и гниения использовался неразбавленный березовый деготь.

В настоящее время специалисты также применяют масляные пропитки. В частности, популярно использование отработанного машинного масла. После высыхания такая обработка очень повышает устойчивость древесины к воздействию насекомых и осадков.

