Что делать в Казани летом - план на июнь, июль и август: советы для заядлых путешественников
Что делать в Казани летом - план на июнь, июль и август: советы для заядлых путешественников

Опубликовано: 3 мая 2026 16:01
 Проверено редакцией
Как провести отпуск в Казани этим летом

Все больше россиян выбирают для отпусков местные направления, так как туризм в РФ постоянно развивается, чем привлекает путешественников. Отличным направлением для летнего отдыха станет Казань. Город богат достопримечательностями, интересными программами. Что можно делать тут летом?

Июнь

В последнее время лето в Казани начинается с дождей, поэтому обязательно берите с собой зонтики, теплую одежду. В дневное время суток температура воздуха обычно доходит до +19 градусов, в ночное опускается до +13. В первую половину месяца лучше отказаться от поездок с детьми.

Лишь в середине июня в Казани наступает комфортное лето. В это время в городе начинают проводиться экскурсии, речные прогулки по Волге. В первый летний месяц в Казани проходит масштабное мероприятие - Сабантуй. Оно будет интересно как взрослым, так и детям.

Июль

"Самый туристический месяц в Казани — июль. Днем воздух прогревается до +25 градусов. В середине лета здесь проводится много разных мероприятий, концертов, акций. Горожане и туристы вместе запускают воздушных змеев, водные фонарики, участвуют в мастер-классах. Вы попадете на фестиваль мороженого, чая или цветов", - сообщает портал "КП".

В июле на территории Казани комфортно загорать и купаться. В местных озерах есть иловые грязи, которые приносят пользу. Ради этого сюда съезжаются многие туристы.

Август

Последний летний месяц отличается солнечной и сухой погодой. Температура днем обычно не поднимается выше +23 градусов. В это время советуем заняться вечерними прогулками. В августе на берегу реки Казанки проходят музыкальные фестивали.

Отдых в Казани будет являться более бюджетным, чем на привычных курортах России. Это станет дополнительным преимуществом для тех, кто имеет ограниченный бюджет.

Полина Аксенова
