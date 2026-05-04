Городовой / Город / «Гроза в начале мая»: в Петербург идут первые молнии и ледяной ветер с залива
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Вы забудете об обычном маринованном луке: к шашлыку теперь готовлю этот хрустящий вариант Полезное
Яблочные дольки и капля сливок: как превратить весенние сморчки и строчки в гастрономический изыск Город
Удача, перемены или отдых: а что достанется в мае вам? Гороскоп для каждого знака Зодиака на последний месяц весны Полезное
Ловушка стабильности: почему каждый десятый петербуржец жалеет о смене профессии Город
Агроном назвал сорта редиса, которые можно сажать всё лето: корнеплоды сочные и вкусные — никаких стрелок и горечи Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

«Гроза в начале мая»: в Петербург идут первые молнии и ледяной ветер с залива

Опубликовано: 4 мая 2026 09:21
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
«Гроза в начале мая»: в Петербург идут первые молнии и ледяной ветер с залива
«Гроза в начале мая»: в Петербург идут первые молнии и ледяной ветер с залива
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Северная столица готовится к погодным сюрпризам.

Первое рабочее утро мая в Петербурге выдалось солнечным, но это лишь затишье перед бурей. Синоптики обещают, что сегодня в город придет первая настоящая весенняя гроза.

Ждем молний и грома

Если апрельские дожди были скорее случайными, то сегодня всё серьезно. После обеда небо затянет облаками, и начнутся кратковременные дожди. Главная интрига дня — грозы.

Интересный факт: это первая в сезоне «прогнозируемая» гроза. Это значит, что в атмосфере накопилось достаточно тепла и влаги для полноценного разряда.

В Питере — тепло, у залива — нет

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодняшний день порадует температурой.

В центре города воздух прогреется до комфортных +16…+18 градусов. Это идеальное время для прогулок, если успеете до дождя.

Однако у Финского залива свои правила. Из-за того, что большая вода еще не успела прогреться, на побережье будет значительно свежее — максимум +13 градусов.

Что будет завтра?

К сожалению, за порцию тепла придется платить. Сразу после сегодняшних дождей в регион начнет затекать холодный воздух.

  • 5 мая (воскресенье): температура упадет до +15.
  • 6 мая (понедельник): станет совсем по-осеннему — всего +11…+13 градусов.

Хорошая новость одна: затоплять город не будет. Осадки прекратятся, и начало недели будет сухим, хоть и прохладным. Так что ловите теплые моменты сегодня!

Город