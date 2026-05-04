«Гроза в начале мая»: в Петербург идут первые молнии и ледяной ветер с залива

Первое рабочее утро мая в Петербурге выдалось солнечным, но это лишь затишье перед бурей. Синоптики обещают, что сегодня в город придет первая настоящая весенняя гроза.
Ждем молний и грома
Если апрельские дожди были скорее случайными, то сегодня всё серьезно. После обеда небо затянет облаками, и начнутся кратковременные дожди. Главная интрига дня — грозы.
Интересный факт: это первая в сезоне «прогнозируемая» гроза. Это значит, что в атмосфере накопилось достаточно тепла и влаги для полноценного разряда.
В Питере — тепло, у залива — нет
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодняшний день порадует температурой.
В центре города воздух прогреется до комфортных +16…+18 градусов. Это идеальное время для прогулок, если успеете до дождя.
Однако у Финского залива свои правила. Из-за того, что большая вода еще не успела прогреться, на побережье будет значительно свежее — максимум +13 градусов.
Что будет завтра?
К сожалению, за порцию тепла придется платить. Сразу после сегодняшних дождей в регион начнет затекать холодный воздух.
- 5 мая (воскресенье): температура упадет до +15.
- 6 мая (понедельник): станет совсем по-осеннему — всего +11…+13 градусов.
Хорошая новость одна: затоплять город не будет. Осадки прекратятся, и начало недели будет сухим, хоть и прохладным. Так что ловите теплые моменты сегодня!