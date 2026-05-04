От Haval до Rolls-Royce: как Петербург и вся Россия меняют автомобильные предпочтения этой весной

Майские праздники в России — это время дач и отдыха, а не походов по автосалонам. В этом году короткая рабочая неделя в начале месяца предсказуемо ударила по продажам.
По данным «Автостата», рынок просел на 5% во всех сегментах. Но если не смотреть на «праздничную спячку», общая картина выглядит очень бодро, пишет "ДП".
Петербургский парадокс: Haval теснит Lada
В Санкт-Петербурге по итогам первого квартала жизнь бьет ключом. Продажи выросли на 8% (до 15,2 тыс. машин). Но расклад сил изменился:
- Haval стал королем: китайский бренд окончательно обошел нашу «Ладу» и занял первое место. Его продажи выросли на 13%.
- Lada сдает позиции: продажи отечественной марки в Питере рухнули почти на 27%.
- Звезда из Калуги: в тройку лидеров внезапно ворвался новичок — бренд Tenet. Это машины, которые собирают на бывшем заводе Volkswagen. Модель Tenet T7 уже дышит в спину лидеру рынка Haval Jolion.
- Белорусский рывок: Бренд Belgee (совместный проект Беларуси и Китая) показал феноменальный рост — почти на 86%.
Бизнес на паузе, а люкс — нет
Пока обычные водители присматриваются к новинкам, юрлица «заморозились». Обновлять автопарки сейчас дорого и рискованно.
Продажи легких грузовиков (LCV) упали на 13%, а тяжелых фур — почти на 20%. Компании ждут, когда экономика станет стабильнее.
Зато в сегменте «супер-люкс» всё стабильно. За три месяца в России купили 42 новых Rolls-Royce. Самый популярный — внедорожник Cullinan (31 штука).
Но есть и тренд на экологию: семь человек приобрели электрическое купе Spectre. Видимо, если деньги есть, то никакая экономическая ситуация не помеха.
Китайский «бум» на вторичке
Главная сенсация года — рынок подержанных машин из Китая. За квартал их ввоз вырос в 2,5 раза (на 145%)! Раньше мы покупали только новые китайские авто, теперь активно берем их и с пробегом.
Япония всё еще удерживает лидерство по количеству ввезенных б/у машин (почти 48 тысяч), но Китай стремительно догоняет.