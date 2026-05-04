Городовой / Город / От Haval до Rolls-Royce: как Петербург и вся Россия меняют автомобильные предпочтения этой весной
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Вы забудете об обычном маринованном луке: к шашлыку теперь готовлю этот хрустящий вариант Полезное
Яблочные дольки и капля сливок: как превратить весенние сморчки и строчки в гастрономический изыск Город
Удача, перемены или отдых: а что достанется в мае вам? Гороскоп для каждого знака Зодиака на последний месяц весны Полезное
Ловушка стабильности: почему каждый десятый петербуржец жалеет о смене профессии Город
Агроном назвал сорта редиса, которые можно сажать всё лето: корнеплоды сочные и вкусные — никаких стрелок и горечи Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

От Haval до Rolls-Royce: как Петербург и вся Россия меняют автомобильные предпочтения этой весной

Опубликовано: 4 мая 2026 11:56
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
От Haval до Rolls-Royce: как Петербург и вся Россия меняют автомобильные предпочтения этой весной
От Haval до Rolls-Royce: как Петербург и вся Россия меняют автомобильные предпочтения этой весной
Global Look Press / Zamir Usmanov
Короткая майская предпраздничная неделя на 5% сократила продажи на авторынке РФ по всем сегментам.

Майские праздники в России — это время дач и отдыха, а не походов по автосалонам. В этом году короткая рабочая неделя в начале месяца предсказуемо ударила по продажам.

По данным «Автостата», рынок просел на 5% во всех сегментах. Но если не смотреть на «праздничную спячку», общая картина выглядит очень бодро, пишет "ДП".

Петербургский парадокс: Haval теснит Lada

В Санкт-Петербурге по итогам первого квартала жизнь бьет ключом. Продажи выросли на 8% (до 15,2 тыс. машин). Но расклад сил изменился:

  • Haval стал королем: китайский бренд окончательно обошел нашу «Ладу» и занял первое место. Его продажи выросли на 13%.
  • Lada сдает позиции: продажи отечественной марки в Питере рухнули почти на 27%.
  • Звезда из Калуги: в тройку лидеров внезапно ворвался новичок — бренд Tenet. Это машины, которые собирают на бывшем заводе Volkswagen. Модель Tenet T7 уже дышит в спину лидеру рынка Haval Jolion.
  • Белорусский рывок: Бренд Belgee (совместный проект Беларуси и Китая) показал феноменальный рост — почти на 86%.

Бизнес на паузе, а люкс — нет

Пока обычные водители присматриваются к новинкам, юрлица «заморозились». Обновлять автопарки сейчас дорого и рискованно.

Продажи легких грузовиков (LCV) упали на 13%, а тяжелых фур — почти на 20%. Компании ждут, когда экономика станет стабильнее.

Зато в сегменте «супер-люкс» всё стабильно. За три месяца в России купили 42 новых Rolls-Royce. Самый популярный — внедорожник Cullinan (31 штука).

Но есть и тренд на экологию: семь человек приобрели электрическое купе Spectre. Видимо, если деньги есть, то никакая экономическая ситуация не помеха.

Китайский «бум» на вторичке

Главная сенсация года — рынок подержанных машин из Китая. За квартал их ввоз вырос в 2,5 раза (на 145%)! Раньше мы покупали только новые китайские авто, теперь активно берем их и с пробегом.

Япония всё еще удерживает лидерство по количеству ввезенных б/у машин (почти 48 тысяч), но Китай стремительно догоняет.

Город