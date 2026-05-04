От +23 на юге до ледяного Выборга: Петербург ловит первые майские грозы перед резким похолоданием

Опубликовано: 4 мая 2026 11:19
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Самым хорлодным регионом станет Выборг.

Сегодняшнее утро балует нас теплом, но расслабляться не стоит. Погода в нашем регионе решила показать свой переменчивый характер. Пока мы наслаждаемся солнцем, к нам уже подбирается холодный фронт.

Где будет жарко, а где — не очень

Первая половина дня — идеальное время для прогулок. В Петербурге термометры покажут приятные +16…+18 градусов.

На юге Ленобласти вообще наступит настоящее лето — там воздух прогреется до +23, сообщает в своем телеграм-канале синоптик Александр Колесов.

А вот жителям Выборга повезло меньше. Из-за близости холодных вод Финского залива там будет всего +10…+14 градусов. Это обычная история для нашего региона: весной близость большой воды работает как огромный холодильник.

Первые майские грозы

Главная интрига дня — первые настоящие майские грозы. Они придут во второй половине дня вместе с циклоном.

Что важно знать:

  • Дожди будут короткими, но сильными.
  • Грозовой фронт пройдет в основном по югу области, зацепив Псков и Новгород.
  • В самом Петербурге тоже велика вероятность попасть под ливень.

Первая майская гроза — это не только красиво, но и опасно. Помните, что при первых раскатах грома лучше не стоять под высокими деревьями и не находиться у воды.

Почему так резко меняется погода?

Все дело в «теплом секторе» циклона. Мы оказались в своеобразном мешке с горячим воздухом, который циклон толкает перед собой.

Но как только центр циклона пройдет через Петербург, «дверь» для тепла закроется, и к нам ворвется холодный воздух с севера.

Прогноз на завтра: доставайте куртки

Увы, праздник тепла будет недолгим. Уже к вечеру похолодает, а ночью температура упадет ниже +10 градусов.

С завтрашнего дня в Петербурге начнется период «бодрой» погоды. Днем будет не выше +15 градусов. Это вполне нормальная температура для мая в наших широтах, но после сегодняшних +20 она может показаться неприятной.

Совет на сегодня: Если выходите из дома надолго, обязательно возьмите зонт и легкую куртку на вечер. Весна в Петербурге — дама капризная!

