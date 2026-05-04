Минутный триумф: «Зенит» опередил «Краснодар» и вновь оказался на втором месте

Опубликовано: 4 мая 2026 10:26
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Обе команды "наступают друг другу на пятки".

В российском футболе сейчас жарко. «Зенит» в субботу красиво разобрался с ЦСКА, победив 3:1. Петербуржцы даже запрыгнули на первое место. Но радость была недолгой: «Краснодар» в своем матче дожал «Акрон» (1:0) и вернул себе лидерство.

Сейчас ситуация в таблице наэлектризована до предела. У «быков» 63 очка, у «Зенита» — 62. До конца чемпионата осталось всего два тура, и любая ошибка станет фатальной.

Как ЦСКА сам отдал победу

Матч в Москве начался для армейцев как в сказке. Лидеры петербуржцев ошибались на ровном месте. В итоге — пенальти в ворота гостей, и Обляков уверенно открыл счет.

Но после 20-й минуты ЦСКА будто выключили. За весь оставшийся матч москвичи ни разу не ударили в створ ворот. «Зенит» же начал методично «возить» оборону хозяев.

Вратарь ЦСКА, который обычно выручает, в этот раз не сотворил чуда. Когда защита позволяет сопернику расстреливать ворота в упор, даже лучший голкипер бессилен.

Похоже, центр силы окончательно сместился в сторону Петербурга и Краснодара.

Что дальше?

Развязка сезона уже близко. Календарь у лидеров такой:

  • «Краснодар»: едет в гости к «Динамо» и принимает дома «Оренбург».
  • «Зенит»: играет дома с «Сочи» и на выезде с «Ростовом».

На бумаге у «Зенита» соперники попроще, но «Краснодар» сейчас на кураже. Ждем финала, который обещает быть валидольным для болельщиков обеих команд.

