3500 лодок на одну реку: как запрет Минтранса лишил Петербург половины водных прогулок

Власти сравнили опасность водных прогулок по Неве с экскурсиями по крышам.

Для многих туристов (да и самих петербуржцев) главная фишка города — это ночная прогулка на катере под разводными мостами. Но в этом сезоне всё пошло не по плану.

Минтранс ввел запрет на ночное движение маломерных судов в центре Невы. Результат печальный: почти половина всех прогулок просто исчезла.

Почему ввели запрет?

Официальная причина — безопасность. Чиновники сравнили ночные катания с нелегальными экскурсиями по крышам.

По их словам, когда сотни лодок и катеров одновременно набиваются у мостов, это превращается в опасную «кашу».

В ГИМС добавляют: Нева не резиновая. Сейчас в городе зарегистрировано 3,5 тысячи судов. Центральная часть реки физически не может вместить всех желающих так, чтобы никто ни в кого не врезался.

Что говорят перевозчики и депутаты?

Бизнес сейчас лихорадит. Из-за отмены ночных рейсов компании теряют огромные деньги. Депутаты местного Заксобрания недовольны тем, что Минтранс принял решение «сверху», не посоветовавшись с городом.

По сути, туристов лишили главного зрелища, ради которого многие и едут в Петербург.

Однако, как написал в телеграм-канале Алексей Цивилёв, его коллег также беспокоит работа легальных судовладельцев.

Грядет большая реформа

Власти решили не просто запретить, а полностью переделать рынок водных прогулок. Вот что планируют изменить:

Долой черный нал. Хотят полностью навести порядок с оплатой, чтобы все деньги шли «вбелую».

Хотят полностью навести порядок с оплатой, чтобы все деньги шли «вбелую». Единый стиль. Причалы хотят привести к общему красивому виду, чтобы они не портили облик города.

Причалы хотят привести к общему красивому виду, чтобы они не портили облик города. Аренда на час. Появится пилотный проект по почасовой аренде причалов — это может быть удобно для небольших компаний.

Пока ситуация выглядит как тупик. С одной стороны — безопасность и порядок, с другой — имидж туристической столицы и доходы бизнеса.

Туристам же остается либо надеяться на компромисс властей, либо любоваться разводкой мостов с берега, стоя в толпе на набережной.