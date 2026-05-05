3500 лодок на одну реку: как запрет Минтранса лишил Петербург половины водных прогулок

Для многих туристов (да и самих петербуржцев) главная фишка города — это ночная прогулка на катере под разводными мостами. Но в этом сезоне всё пошло не по плану.
Минтранс ввел запрет на ночное движение маломерных судов в центре Невы. Результат печальный: почти половина всех прогулок просто исчезла.
Почему ввели запрет?
Официальная причина — безопасность. Чиновники сравнили ночные катания с нелегальными экскурсиями по крышам.
По их словам, когда сотни лодок и катеров одновременно набиваются у мостов, это превращается в опасную «кашу».
В ГИМС добавляют: Нева не резиновая. Сейчас в городе зарегистрировано 3,5 тысячи судов. Центральная часть реки физически не может вместить всех желающих так, чтобы никто ни в кого не врезался.
Что говорят перевозчики и депутаты?
Бизнес сейчас лихорадит. Из-за отмены ночных рейсов компании теряют огромные деньги. Депутаты местного Заксобрания недовольны тем, что Минтранс принял решение «сверху», не посоветовавшись с городом.
По сути, туристов лишили главного зрелища, ради которого многие и едут в Петербург.
Однако, как написал в телеграм-канале Алексей Цивилёв, его коллег также беспокоит работа легальных судовладельцев.
Грядет большая реформа
Власти решили не просто запретить, а полностью переделать рынок водных прогулок. Вот что планируют изменить:
- Долой черный нал. Хотят полностью навести порядок с оплатой, чтобы все деньги шли «вбелую».
- Единый стиль. Причалы хотят привести к общему красивому виду, чтобы они не портили облик города.
- Аренда на час. Появится пилотный проект по почасовой аренде причалов — это может быть удобно для небольших компаний.
Пока ситуация выглядит как тупик. С одной стороны — безопасность и порядок, с другой — имидж туристической столицы и доходы бизнеса.
Туристам же остается либо надеяться на компромисс властей, либо любоваться разводкой мостов с берега, стоя в толпе на набережной.