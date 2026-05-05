Городовой / Город / Штормовой вторник: Петербург ждет ветер со скоростью 17 м/с
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Имена на бортах и курс на ЗСД: по Малой Невке впервые пройдет «Бессмертный флот» Город
5 литров в уличный туалет — и никакой вони все лето: 2 ингредиента для вечной свежести Полезное
За бирюзовой водой и прогулками над болотом: выбираем маршрут из Петербурга на праздники Город
Как провести время на Байкале летом 2026 года - план на июнь, июль и август: черноморское побережье "просто отдыхает" Полезное
Центр в режиме крепости: как будут охранять Петербург 9 Мая и что с собой лучше не брать Город
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Штормовой вторник: Петербург ждет ветер со скоростью 17 м/с

Опубликовано: 5 мая 2026 12:24
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Штормовой вторник: Петербург ждет ветер со скоростью 17 м/с
Штормовой вторник: Петербург ждет ветер со скоростью 17 м/с
Global Look Press / Zamir Usmanov
Об опасной погоде петербуржцев предупредили в городском МЧС. 

Майское тепло решило взять паузу. Во вторник, 5 мая, Петербург окажется в эпицентре непогоды. Синоптики и МЧС уже разослали предупреждения: на город надвигается порывистый ветер.

Если утром он еще будет терпимым, то к середине дня разгуляется не на шутку.

Насколько все серьезно?

Скорость ветра поднимется до 17 метров в секунду. Чтобы вы понимали: при таком ветре уже трудно держать зонт, а тонкие деревья начинают угрожающе гнуться.

Короткая памятка для горожан

В такие дни городские службы переходят на особый режим. Вот несколько простых советов, как переждать непогоду без приключений:

  • Берегите машины. Не ставьте авто под деревьями, рекламными щитами или высокими заборами. Даже крепкая на вид ветка может не выдержать удара.
  • Следите за окнами. Дома лучше плотно закрыть все форточки и убрать вещи с незастекленных балконов.
  • Смотрите по сторонам. Если вы на улице, обходите стороной шаткие конструкции и линии электропередач.
  • Парки могут закрыть. Часто при ветре более 15 м/с в Петербурге закрывают сады и парки, чтобы никого не придавило ветками. Имейте это в виду, планируя прогулку.

Что ждать на вторые майские?

Надеяться на возвращение жары в ближайшие дни не стоит. С 9 по 11 мая в Петербурге будет довольно бодро — всего +11…+13 градусов. В Ленобласти может быть чуть теплее, до +18, но только в отдельных районах.

Еще пару дней назад мы радовались почти летним +20 градусам. Но атлантические циклоны решили иначе. Сейчас небо затянуло облаками, а местами пройдут дожди.

Это типичные «температурные качели» для нашего региона: после резкого прогрева всегда приходит холодный фронт. Привыкаем и ждем настоящего тепла!

Город