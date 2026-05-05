Штормовой вторник: Петербург ждет ветер со скоростью 17 м/с

Майское тепло решило взять паузу. Во вторник, 5 мая, Петербург окажется в эпицентре непогоды. Синоптики и МЧС уже разослали предупреждения: на город надвигается порывистый ветер.
Если утром он еще будет терпимым, то к середине дня разгуляется не на шутку.
Насколько все серьезно?
Скорость ветра поднимется до 17 метров в секунду. Чтобы вы понимали: при таком ветре уже трудно держать зонт, а тонкие деревья начинают угрожающе гнуться.
Короткая памятка для горожан
В такие дни городские службы переходят на особый режим. Вот несколько простых советов, как переждать непогоду без приключений:
- Берегите машины. Не ставьте авто под деревьями, рекламными щитами или высокими заборами. Даже крепкая на вид ветка может не выдержать удара.
- Следите за окнами. Дома лучше плотно закрыть все форточки и убрать вещи с незастекленных балконов.
- Смотрите по сторонам. Если вы на улице, обходите стороной шаткие конструкции и линии электропередач.
- Парки могут закрыть. Часто при ветре более 15 м/с в Петербурге закрывают сады и парки, чтобы никого не придавило ветками. Имейте это в виду, планируя прогулку.
Что ждать на вторые майские?
Надеяться на возвращение жары в ближайшие дни не стоит. С 9 по 11 мая в Петербурге будет довольно бодро — всего +11…+13 градусов. В Ленобласти может быть чуть теплее, до +18, но только в отдельных районах.
Еще пару дней назад мы радовались почти летним +20 градусам. Но атлантические циклоны решили иначе. Сейчас небо затянуло облаками, а местами пройдут дожди.
Это типичные «температурные качели» для нашего региона: после резкого прогрева всегда приходит холодный фронт. Привыкаем и ждем настоящего тепла!