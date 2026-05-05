1000 точек спасения: как не остаться без навигатора в Петербурге, когда мобильный интернет отключают

Жителям города на Неве в ближайшие дни посоветовали использовать Wi-Fi для доступа в сеть.

Многие петербуржцы на майских праздниках столкнулись с неприятностью: мобильный интернет работал через раз, а карты в телефоне упорно не хотели определять местоположение.

Спикер Заксобрания Александр Бельский в эфире радио «КП» честно объяснил, зачем это было нужно.

Безопасность важнее связи

Если коротко: интернет отключали специально. Это не технический сбой, а осознанное решение властей и силовиков. Главная причина — угроза прилета беспилотников.

В итоге страдает и обычный пользователь: такси не вызывается, навигатор «тупит», а сообщения в мессенджерах не уходят. Власти признают: это неудобно, но сейчас это единственный способ обеспечить безопасность в небе.

Не только в Петербурге

Проблемы со связью затронули не только Северную столицу. Петербург начал «сбоить» вечером 4 мая, а уже утром 5 мая на плохую связь массово жаловались москвичи.

Такая тактика защиты крупных городов становится временной нормой во время больших праздников или важных мероприятий. Обычно проблемы начинаются там, где ожидается большое скопление людей или находятся важные объекты.

Что с бесплатным Wi-Fi?

Когда мобильный интернет подводит, спасением должен стать городской Wi-Fi. Но и тут есть вопросы. Жители жалуются, что точки «SPB_FREE» часто работают только «на бумаге».

Александр Бельский подтвердил: власти знают о проблемах. Основные претензии — к «Ростелекому». Сейчас с компанией ведут переговоры, чтобы сеть работала стабильнее. Несмотря на критику, город планирует и дальше расширять зону покрытия.

Где искать интернет в городе?

На сегодняшний день в Петербурге работает более тысячи бесплатных точек доступа. Найти их можно в следующих местах: