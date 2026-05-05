Минус 10 лет за 20 минут: тайна притяжения японских гейш – мгновенная маска для лица

Несмотря на широкий ассортимент омолаживающей косметики, представленной на рынке, многие женщины стараются самостоятельно делать различные маски для лица. Автор блога "Много масок" рассказала об уникальном уходовом средстве из Японии.
По ее словам, маска для лица, разработанная на основе японских традиций, обеспечивает мгновенный лифтинг-эффект в течение 20 минут.
Приготовление данной маски не представляет сложности. В небольшую емкость необходимо добавить 4 таблетки спирулины (доступной в аптеках или на онлайн-площадках), 1 чайную ложку воды и 5 капель косметического масла. Ингредиенты следует тщательно перемешать.
Маску наносят на кожу лица с помощью косметической кисти или спонжа, избегая области вокруг глаз, и оставляют на 20 минут.
По истечении указанного времени маску смывают теплой чистой водой, после чего можно оценить впечатляющий результат.
Маска, созданная по рецептам японских красавиц, способствует сужению пор, разглаживанию морщин и повышению упругости кожи. Рекомендуется применять средство 1-2 раза в неделю.
