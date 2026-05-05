Городовой / Полезное / Минус 10 лет за 20 минут: тайна притяжения японских гейш – мгновенная маска для лица
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Имена на бортах и курс на ЗСД: по Малой Невке впервые пройдет «Бессмертный флот» Город
5 литров в уличный туалет — и никакой вони все лето: 2 ингредиента для вечной свежести Полезное
За бирюзовой водой и прогулками над болотом: выбираем маршрут из Петербурга на праздники Город
Как провести время на Байкале летом 2026 года - план на июнь, июль и август: черноморское побережье "просто отдыхает" Полезное
Центр в режиме крепости: как будут охранять Петербург 9 Мая и что с собой лучше не брать Город
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Минус 10 лет за 20 минут: тайна притяжения японских гейш – мгновенная маска для лица

Опубликовано: 5 мая 2026 14:07
Автор:
Анастасия Чувакова
 Проверено редакцией
Минус 10 лет за 20 минут: тайна притяжения японских гейш – мгновенная маска для лица
Минус 10 лет за 20 минут: тайна притяжения японских гейш – мгновенная маска для лица
Городовой ру
Рецепт маски от японских красавиц

Несмотря на широкий ассортимент омолаживающей косметики, представленной на рынке, многие женщины стараются самостоятельно делать различные маски для лица. Автор блога "Много масок" рассказала об уникальном уходовом средстве из Японии.

По ее словам, маска для лица, разработанная на основе японских традиций, обеспечивает мгновенный лифтинг-эффект в течение 20 минут.

Приготовление данной маски не представляет сложности. В небольшую емкость необходимо добавить 4 таблетки спирулины (доступной в аптеках или на онлайн-площадках), 1 чайную ложку воды и 5 капель косметического масла. Ингредиенты следует тщательно перемешать.

Маску наносят на кожу лица с помощью косметической кисти или спонжа, избегая области вокруг глаз, и оставляют на 20 минут.

По истечении указанного времени маску смывают теплой чистой водой, после чего можно оценить впечатляющий результат.

Маска, созданная по рецептам японских красавиц, способствует сужению пор, разглаживанию морщин и повышению упругости кожи. Рекомендуется применять средство 1-2 раза в неделю.

Ранее мы рассказали, как живет самый труднодоступный город России.

Полезное