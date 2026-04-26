Без дорог и без связи: самый труднодоступный город России – почему люди выбрали его для жизни

Город на самом краю географии

Доступ к большинству городов возможен посредством различных видов транспорта – железнодорожного, автомобильного и воздушного. Однако в России существуют населенные пункты, сообщение с которыми ограничено единственным, зачастую ненадежным маршрутом.

Среди них Певек, расположенный в Чукотском автономном округе – он является самым северным городом России. Тем не менее, по уровню транспортной доступности особое положение занимает Тикси – арктический порт, находящийся в Республике Саха (Якутия).

Где расположен и как добраться

Тикси расположен на 71-м градусе северной широты, на побережье моря Лаптевых. Доступ к нему возможен только двумя способами: авиаперелетом из Якутска (продолжительность около трех часов при благоприятных погодных условиях) или морским путем в летний период, когда акватория моря Лаптевых свободна ото льда, что составляет всего два-три месяца в году.

Времена Союза

В советский период Тикси функционировал как крупный военный и научно-исследовательский центр арктического региона. Здесь располагалась метеостанция международного значения, военно-морская база и порт, играющий ключевую роль в Северном морском пути.

Максимальная численность населения достигала приблизительно 12 тысяч человек. В настоящее время этот показатель составляет около 2 тысяч.

Как живут люди

Большинство жителей покинули регион после 1991 года, что было обусловлено значительным сокращением финансирования советских арктических проектов.

Среди оставшихся преобладают те, кто сознательно выбрал проживание в данных условиях: сотрудники метеостанций, военнослужащие, а также люди, чьи семейные связи прочно укоренились в этом месте. Кроме того, наблюдается приток целенаправленно ищущих уединения и уникальной атмосферы северного неба.

Почему здесь остаются люди?

С одной стороны, это стратегические ресурсы и контроль над Северным морским путём, значимость которого возрастает в условиях таяния льдов. С другой стороны, это возможность получить уникальные научные данные о регионе.

Однако существует и иная мотивация — личностная. Некоторые люди сознательно выбирают изоляцию. Условия полярной ночи и полярного дня, отсутствие городского шума и возможность наблюдать северное сияние воспринимаются ими не как недостатки, а как особые ценности.

