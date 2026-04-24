«Чукотский Сочи»: курорт на крайнем севере, куда желающих попасть хоть отбавляй – вот только туда не ведет ни одна дорога

Поселок на самом краю Земли

В России существуют населенные пункты, к которым не ведет ни одна дорога. Добраться до них возможно только самолетом, кораблем или специализированной вездеходной техникой, при условии благоприятной погоды.

Чукотский Сочи

На берегу залива Креста в Тихом океане, в окружении живописных горных ландшафтов, на широте полярного круга расположен поселок Эгвекинот.

Местное население именует его "Чукотским Сочи" благодаря наличию всех характерных для курорта атрибутов, включая живописные горы, замерзшие океанские пляжи и собственный горнолыжный курорт.

История поселка

История поселка неразрывно связана с трагическим периодом – эпохой ГУЛАГа. Его основание датируется 1946 годом, когда в залив Креста прибыл первый пароход с заключенными, положив начало строительству морского порта, аэропорта и будущего поселка. Одновременно с этим началось возведение автомобильной дороги, призванной соединить порт с будущим Иультинским ГОК.

С течением времени, после распада системы ГУЛАГа, поселок активно развивался, трансформировавшись в одно из наиболее комфортабельных и благоустроенных поселений на Чукотке.

Современность

Современный облик поселка значительно отличается от других населенных пунктов региона. Инфраструктура включает в себя дороги, выложенные бетонными плитами, школу, больницу, аэропорт, морской порт, храм, музей и даже горнолыжную трассу.

Как добраться

Чтобы добраться до курорта, требуется преодолеть огромное расстояние. Путешествие из Москвы представляет собой девятичасовой перелет до Анадыря, за которым следует пересадка на местный авиарейс продолжительностью около часа. Стоимость билета в одну сторону для местных жителей составляет 8 000 рублей благодаря субсидиям, тогда как для туристов она достигает 17 000 рублей.

Приобретение билетов может быть затруднено из-за высокого спроса. Альтернативным вариантом является зимник, путь по которому занимает около шестнадцати часов и предоставляет возможность ознакомиться с местными пейзажами. Других дорог до поселка не существует, пишет автор блога "Жизнь в движении".

