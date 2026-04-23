Так фасоль готовят только в Китае: ресторанное блюдо у вас дома всего за 20 минут

Рецептом вкусного ужина поделился автор Дзен-канала "Китай на вкус".
Ингредиенты:
свиной фарш — 200 г, тёртый имбирь — 1/2 ч. л., соль — 1/4 ч. л., кукурузный крахмал — 2 ч. л., доубаньцзян — 1 ст. л., сахар — 1 ч. л., зелёный лук — 3 стебля, стручковая фасоль — 400 г, куриный бульон — 1/4 стакана, соевый соус — 1 ст. л.
Приготовление
Сначала я мариную фарш: смешиваю его с солью, имбирём и крахмалом. Оставляю буквально на 5 минут — этого достаточно, чтобы мясо стало более нежным.
Фасоль подготавливаю заранее: срезаю кончики и нарезаю небольшими кусочками. Разогреваю сковороду или вок с маслом и обжариваю фарш, разбивая его на мелкие кусочки, до лёгкой румяности.
Добавляю доубаньцзян и сахар. Затем отправляю белую часть зелёного лука и быстро перемешиваю. Добавляю фасоль и обжариваю около минуты, чтобы она пропиталась вкусом. Затем вливаю бульон и соевый соус, накрываю крышкой и готовлю 5-8 минут.
После этого снимаю крышку и даю лишней жидкости выпариться на более сильном огне. Фасоль должна стать мягче, но сохранить упругость и слегка подрумяниться.
В конце добавляю зелёную часть лука, быстро перемешиваю и сразу подаю.
Примерное время приготовления: 20 минут
