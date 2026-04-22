Эффектное и вкусное украшение для любого салата: блюдо сразу станет в 10 раз вкуснее

Я часто использую картофель пай как универсальную добавку к салатам. Рецептом хрустящей вкуснятины поделился автор Дзен-канала "Гастроном".
Ингредиенты:
картофель крахмалистых сортов — 1 кг, рафинированное масло для фритюра — 1-1,5 л, соль, свежемолотый чёрный перец
Приготовление
Сначала я разогреваю духовку до 100 °С чтобы сохранить готовый картофель тёплым и хрустящим.
Картофель мою, очищаю и нарезаю тонкой соломкой (можно на средней тёрке). Затем обязательно промываю до прозрачной воды — это убирает лишний крахмал и делает результат более хрустящим.
После этого замачиваю картофель в холодной воде со льдом примерно на 30 минут. Затем тщательно обсушиваю — это важный шаг: чем суше картофель, тем лучше он жарится и меньше брызг.
Разогреваю масло и обжариваю картофель небольшими партиями во фритюре, аккуратно перемешивая, чтобы соломка не слипалась. Готовлю до насыщенного золотистого цвета — обычно это занимает около 3-3,5 минут.
Готовый картофель перекладываю на бумажные полотенца, затем держу в тёплой духовке, пока жарю следующую порцию.
В конце приправляю солью и перцем. Иногда добавляю паприку, чесночный порошок или немного тёртого сыра — получается ещё вкуснее.
Примерное время приготовления: 50 минут
Ранее мы писали о том, как приготовить ароматные баклажаны по-турецки.