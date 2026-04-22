Этот рецепт баклажанов по-турецки давно забыт, а зря: аромат такой, что соседи будут завидовать
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
0:0, но с драмой: как «Зенит» пережил пенальти и горячую концовку в игре с «Локомотивом» Город
23 апреля в Петербурге солнечно, но не спешите радоваться: учитываем холод и ветер. Как одеться? Город
Какие районы Санкт-Петербурга считаются лучшими для проживания - составлен топ: информация для туристов и местных жителей Вопросы о Петербурге
Температурные качели и «черемуховые» холода: прогноз погоды на май 2026 в регионах России Полезное
Не гибрид, а подарок судьбы: с куста по 6 кг огурцов в любом климате - всхожесть семян 100% Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Кулинария Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Этот рецепт баклажанов по-турецки давно забыт, а зря: аромат такой, что соседи будут завидовать

Опубликовано: 22 апреля 2026 14:24
 Проверено редакцией
Городовой ру
Если вы думаете, что баклажаны — это скучно, стоит попробовать это блюдо.

Рецептом вкуснейшего обеда из баклажанов поделился автор Дзен-канала "Женский журнал Cook-s".

Ингредиенты:

баклажаны — 4-5 шт., фарш — 350-400 г, помидоры — 2-3 шт., сладкий перец — 1 шт., острый перец — 1 шт., лук — 1 головка, чеснок — 6 зубчиков, соль, сладкая паприка, зира, зелень — по вкусу

Приготовление

Сначала промываю баклажаны, оставляя хвостики для красоты. Частично снимаю кожуру и замачиваю их в подсоленной воде на 20-30 минут чтобы ушла лишняя горечь.

Пока баклажаны отдыхают, подготавливаю начинку: нарезаю лук, чеснок, помидоры и оба вида перца небольшими кубиками. Обжариваю всё на сковороде до мягкости, затем добавляю фарш, разбиваю комочки и довожу до готовности. Солю, добавляю паприку, зиру и при желании немного томатной пасты.

Баклажаны обсушиваю и обжариваю до румяных бочков. Затем аккуратно надрезаю их вдоль, формируя как бы карман.

Начиняю баклажаны мясной смесью и перекладываю в форму для запекания. Сверху кладу дольку помидора и немного острого перца. Вливаю стакан воды, накрываю форму и отправляю в духовку.

Запекаю около 35-40 минут, за 10 минут до готовности снимаю крышку, чтобы всё красиво подрумянилось.

Подаю горячими, щедро посыпав свежей зеленью.

Примерное время приготовления: 1 час

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью