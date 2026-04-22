Этот рецепт баклажанов по-турецки давно забыт, а зря: аромат такой, что соседи будут завидовать

Рецептом вкуснейшего обеда из баклажанов поделился автор Дзен-канала "Женский журнал Cook-s".
Ингредиенты:
баклажаны — 4-5 шт., фарш — 350-400 г, помидоры — 2-3 шт., сладкий перец — 1 шт., острый перец — 1 шт., лук — 1 головка, чеснок — 6 зубчиков, соль, сладкая паприка, зира, зелень — по вкусу
Приготовление
Сначала промываю баклажаны, оставляя хвостики для красоты. Частично снимаю кожуру и замачиваю их в подсоленной воде на 20-30 минут чтобы ушла лишняя горечь.
Пока баклажаны отдыхают, подготавливаю начинку: нарезаю лук, чеснок, помидоры и оба вида перца небольшими кубиками. Обжариваю всё на сковороде до мягкости, затем добавляю фарш, разбиваю комочки и довожу до готовности. Солю, добавляю паприку, зиру и при желании немного томатной пасты.
Баклажаны обсушиваю и обжариваю до румяных бочков. Затем аккуратно надрезаю их вдоль, формируя как бы карман.
Начиняю баклажаны мясной смесью и перекладываю в форму для запекания. Сверху кладу дольку помидора и немного острого перца. Вливаю стакан воды, накрываю форму и отправляю в духовку.
Запекаю около 35-40 минут, за 10 минут до готовности снимаю крышку, чтобы всё красиво подрумянилось.
Подаю горячими, щедро посыпав свежей зеленью.
Примерное время приготовления: 1 час
