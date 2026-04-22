Испанский картофельный салат с оливками и тунцом: тот случай, когда добавку просят все за столом
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ветер против Пулково: аэропорт справляется с непогодой 23 апреля - подробности работы в экстремальных условиях Город
0:0, но с драмой: как «Зенит» пережил пенальти и горячую концовку в игре с «Локомотивом» Город
23 апреля в Петербурге солнечно, но не спешите радоваться: учитываем холод и ветер. Как одеться? Город
Какие районы Санкт-Петербурга считаются лучшими для проживания - составлен топ: информация для туристов и местных жителей Вопросы о Петербурге
Температурные качели и «черемуховые» холода: прогноз погоды на май 2026 в регионах России Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Кулинария Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Испанский картофельный салат с оливками и тунцом: тот случай, когда добавку просят все за столом

Опубликовано: 22 апреля 2026 13:46
 Проверено редакцией
Городовой ру
Картофельные салаты — это настоящая классика по всему миру.

Лёгкий и ароматный салат прямиком из Испании. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Вилка. Ложка. Палочки: рецепты и советы".

Ингредиенты:

картофель — 1 кг, яйца перепелиные — 4-5 шт., оливки без косточки — 350 г, петрушка — небольшой пучок, стебли сельдерея — 2-3 шт., зелёный лук — несколько перьев, чеснок — 5-6 зубчиков, оливковое масло — 100 мл, винный уксус — 1 ст. л., консервированный тунец — 1 банка

Приготовление

Сначала я отвариваю картофель и перепелиные яйца, затем даю им полностью остыть. Картофель очищаю и нарезаю средними кусочками — не мельчу, чтобы он держал форму. Яйца режу пополам.

Испанский картофельный салат с оливками и тунцом: тот случай, когда добавку просят все за столом - image 1

Сельдерей и петрушку нарезаю тонко, чтобы они дали аромат, но не перебивали вкус. Чеснок измельчаю и смешиваю с оливковым маслом, добавляю уксус и петрушку, после чего пробиваю всё блендером до однородной заправки.

В большой миске соединяю картофель, тунец, оливки и сельдерей. Поливаю ароматной заправкой, аккуратно перемешиваю и в конце посыпаю зелёным луком.

Примерное время приготовления: 30 минут

Ранее мы писали о том, как приготовить сочные пельмени.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью