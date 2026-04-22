Испанский картофельный салат с оливками и тунцом: тот случай, когда добавку просят все за столом

Лёгкий и ароматный салат прямиком из Испании. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Вилка. Ложка. Палочки: рецепты и советы".
Ингредиенты:
картофель — 1 кг, яйца перепелиные — 4-5 шт., оливки без косточки — 350 г, петрушка — небольшой пучок, стебли сельдерея — 2-3 шт., зелёный лук — несколько перьев, чеснок — 5-6 зубчиков, оливковое масло — 100 мл, винный уксус — 1 ст. л., консервированный тунец — 1 банка
Приготовление
Сначала я отвариваю картофель и перепелиные яйца, затем даю им полностью остыть. Картофель очищаю и нарезаю средними кусочками — не мельчу, чтобы он держал форму. Яйца режу пополам.
Сельдерей и петрушку нарезаю тонко, чтобы они дали аромат, но не перебивали вкус. Чеснок измельчаю и смешиваю с оливковым маслом, добавляю уксус и петрушку, после чего пробиваю всё блендером до однородной заправки.
В большой миске соединяю картофель, тунец, оливки и сельдерей. Поливаю ароматной заправкой, аккуратно перемешиваю и в конце посыпаю зелёным луком.
Примерное время приготовления: 30 минут
