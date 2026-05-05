Мраморные боги без футляров и час живой музыки: идем в Летний сад на День Победы

Опубликовано: 5 мая 2026 14:51
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Nikolay Orlov / Russian Look
Перед петербуржцами и гостями города выступит духовой оркестр Главного управления МЧС по Петербургу. 

Зима окончательно отступила, а вместе с ней ушли и серые деревянные ящики, которые полгода прятали красоту Петербурга. Летний и Михайловский сады снова открыли свои ворота.

Статуи «вышли в свет»

Весь апрель парки были закрыты на традиционную просушку. Это нужно, чтобы дорожки просохли и не превратились в грязное месиво под ногами туристов.

Теперь всё в порядке: дорожки чистые, газоны зеленеют, а специалисты Русского музея уже провели «генеральную уборку».

Самое главное — со скульптур сняли защитные чехлы и деревянные футляры. Мраморные боги и герои снова на своих местах.

Музыка под открытым небом

В честь Дня Победы в Летнем саду устроят настоящий праздник. 9 мая здесь будет звучать живая музыка. Главным событием станет выступление духового оркестра МЧС, сообщили в пресс-службе Русского музея.

Музыканты будут играть ровно час — с 13:00 до 14:00. Программа самая подходящая: легендарное «Прощание славянки», бодрый «Гусарский марш» и, конечно, главная песня — «День Победы».

Живой звук труб в окружении зелени — это совершенно другие эмоции, чем просто слушать радио.

Майские праздники — лучшее время, чтобы увидеть город обновленным. Летний сад уже готов к встрече гостей, осталось только дождаться выходных!

