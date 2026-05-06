5 литров в уличный туалет — и никакой вони все лето: 2 ингредиента для вечной свежести

Наличие уличных туалетов на дачных участках давно является нормой. В летний период, в условиях повышенных температур, в них может появляться неприятный запах. Тем не менее, существует эффективное решение данной проблемы.
Для устранения нежелательных запахов на весь сезон рекомендуется применить специальный антибактериальный состав. Отметим, что аналогичные ингредиенты часто используются садоводами для защиты культурных растений от вредителей. Этот состав эффективно уничтожает патогенные микроорганизмы, включая бактерии, присутствующие в уличном туалете.
Для приготовления раствора потребуется два компонента: 150 граммов железного купороса и 100 граммов пищевой соды.
Ингредиенты необходимо тщательно растворить в 5 литрах воды, после чего раствор следует вылить непосредственно в отверстие туалета.
Эффект от применения смеси будет заметен незамедлительно, однако полное устранение запахов произойдет в течение суток, пишет автор канала «Урожайная грядка».
Интенсивность запаха в уличном туалете саязана с активным размножением бактерий. Железный купорос обеспечивает их полное уничтожение, а сода создает в туалете щелочную среду, неблагоприятную для дальнейшего развития микроорганизмов.
