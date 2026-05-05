Мариную яйца — и не успеваю их прятать: секретная закуска за копейки с вау-эффектом

Опубликовано: 5 мая 2026 20:01
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Городовой ру
Эта закуска подходит ко всему: к хлебу, салатам и даже супам.

Главное правило при готовке маринованных яиц — не торопиться. Яйцам нужно время, чтобы пропитаться маринадом и раскрыть вкус. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Аймкук".

Ингредиенты:

  • яйца — 4 шт.,

  • вода — 100 мл,

  • соевый соус — 130 мл,

  • сахар — 1 ст. л.,

  • перец чили — 1 ч. л.,

  • лук — 1/4 шт.,

  • чеснок — 1 зубчик

Приготовление

Сначала я отвариваю яйца: 10 минут — если хочу плотный желток, или 6 минут — если люблю более нежную текстуру. Сразу заливаю холодной водой — так они легче чистятся.

Очищенные яйца складываю в чистую стеклянную банку. Это важно — банку лучше заранее простерилизовать, чтобы закуска хранилась дольше.

Нарезаю лук и чеснок, добавляю к яйцам вместе с чили. Если не любите остроту — можно уменьшить его количество.

Готовлю маринад: смешиваю воду, соевый соус и сахар до полного растворения. Заливаю яйца так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью.

Закрываю банку и убираю в холодильник минимум на 12 часов. Идеально — на сутки. За это время яйца становятся насыщенными по вкусу и приобретают аппетитный цвет.

Примерное время приготовления: 15 минут + 12 часов на маринование

Ранее мы писали о том, как превратить весенние сморчки и строчки в гастрономический изыск.

