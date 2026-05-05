Всё зависит от целей: когда лучше отдыхать во Вьетнаме - отпуск точно не будет испорчен, советы на миллион

Вьетнам является одним из самых бюджетных направлений для отдыха, поэтому страна пользуется популярностью среди россиян. Важно подобрать подходящий сезон для отдыха, иначе отпуск может быть испорчен.
Какие месяцы подходят для отпуска во Вьетнаме
- Пляжный отдых. Для Нячанга и Дананга подходит весна и начало лета. При выборе Фукуока, Муйне, Фантхьета следует отправляться туда зимой.
- Экскурсии. Для посещения местных достопримечательностей лучше всего выбирать начало весны или конец осени.
- Поездки по городам. При посещении столицы Ханой подойдет начало весны или конец осени. Зиму стоит рассмотреть в том случае, если запланировали поездку в Хошимин.
Когда сезон дождей во Вьетнаме
Местные курорты становятся менее популярными в период дождей, который чаще начинается в мае, а заканчивается в сентябре. Особенно это касается южной части страны. Именно поэтому лучше перенести отпуск на другие месяцы. В центральной части страны обильные осадки идут осенью и в начале зимы. В это время могут случаться даже наводнения.
Когда пляжный сезон во Вьетнаме
"На острова Фукуок и Кондао, а также в города Муйне и Вунгтау стоит ехать в период с ноября по апрель. В центр, то есть Нячанг и Дананг, лучше отправляться с февраля по август", - сообщает портал "ПСЖР".
Рекомендации:
"Старайтесь отдыхать в тех районах, в которых живут местные. Там всегда дешевле гостиницы, еда и развлечения".
"Во Вьетнаме очень агрессивное солнце, поэтому даже в пасмурную погоду нужно пользоваться защитными средствами для кожи".
