Полезный десерт за 5 минут в микроволновке: морковное пирожное, от которого все без ума
Полезный десерт за 5 минут в микроволновке: морковное пирожное, от которого все без ума

Опубликовано: 5 мая 2026 17:36
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Этот десерт готовится быстрее, чем вы думаете!

В этом пирожном всего 12,5 грамм жиров на порцию. Никакой духовки, никаких сложностей — всё смешал, отправил в микроволновку и через несколько минут уже можно наслаждаться. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "ОколоПП".

Ингредиенты:

  • морковь тёртая — 65 г,
  • яйцо — 60 г,
  • мука рисовая цельнозерновая — 40 г,
  • молоко 3,2% — 50 г,
  • сахар — 15 г (или сахарозаменитель — 3 г),
  • корица — 1 ч. л.,
  • разрыхлитель — 1/2 ч. л.,
  • йогурт — 20 г,
  • грецкий орех — 5 г

Приготовление

Натираю морковь на мелкой тёрке — чем мельче, тем нежнее получится текстура. Затем просто смешиваю все ингредиенты для теста: морковь, яйцо, муку, молоко, сахар, корицу и разрыхлитель. Перемешиваю ложкой до однородности — без всяких миксеров.

Готовое тесто перекладываю в форму и отправляю в микроволновку. Если она мощная — достаточно 5-7 минут, если слабее — может понадобиться до 10-12 минут. Готовность теста проверяю зубочисткой.

Достаю кекс, даю немного остыть и разрезаю на две части. Если резать горячим — срез может казаться влажным, это нормально.

Дальше всё просто: смазываю коржи йогуртом и посыпаю сверху измельчённым грецким орехом.

Примерное время приготовления: 10-15 минут.

Ранее мы писали о том, как приготовить крошку-картошку как в фастфуде.

