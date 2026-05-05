Полезный десерт за 5 минут в микроволновке: морковное пирожное, от которого все без ума

В этом пирожном всего 12,5 грамм жиров на порцию. Никакой духовки, никаких сложностей — всё смешал, отправил в микроволновку и через несколько минут уже можно наслаждаться. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "ОколоПП".
Ингредиенты:
- морковь тёртая — 65 г,
- яйцо — 60 г,
- мука рисовая цельнозерновая — 40 г,
- молоко 3,2% — 50 г,
- сахар — 15 г (или сахарозаменитель — 3 г),
- корица — 1 ч. л.,
- разрыхлитель — 1/2 ч. л.,
- йогурт — 20 г,
- грецкий орех — 5 г
Приготовление
Натираю морковь на мелкой тёрке — чем мельче, тем нежнее получится текстура. Затем просто смешиваю все ингредиенты для теста: морковь, яйцо, муку, молоко, сахар, корицу и разрыхлитель. Перемешиваю ложкой до однородности — без всяких миксеров.
Готовое тесто перекладываю в форму и отправляю в микроволновку. Если она мощная — достаточно 5-7 минут, если слабее — может понадобиться до 10-12 минут. Готовность теста проверяю зубочисткой.
Достаю кекс, даю немного остыть и разрезаю на две части. Если резать горячим — срез может казаться влажным, это нормально.
Дальше всё просто: смазываю коржи йогуртом и посыпаю сверху измельчённым грецким орехом.
Примерное время приготовления: 10-15 минут.
