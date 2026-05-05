Как провести время на Байкале летом 2026 года - план на июнь, июль и август: черноморское побережье "просто отдыхает"

На Байкал принято приезжать зимой, но лучшим периодом для посещения является лето. Здесь можно провести отпуск, насладиться живописными видами и сохранить свой бюджет. Отдых на Байкале обходится намного дешевле южных курортов страны. Портал "КП" рассказал, что здесь делать в летние месяцы.
Июнь
Этот месяц подходит тем, кто любит экскурсии, активный отдых. Воздух в июне может прогреваться до +25 градусов, но вода еще холодная для купания. Солнце уже позволяет загорать, поэтому можно проводить время на берегу озера.
"У отдыха на Байкале в июне свои плюсы. Мест на турбазах много, а стоимость жилья и перелета ниже, чем в июле, на 15-20%. Радушные гиды наперебой предлагают свои услуги, которые, как вы правильно догадались, в этот период тоже дешевле", - сообщает источник.
Июль
В июле на Байкале очень жарко, из-за чего месяц идеально подходит для отдыха на воде. Климат здесь сухой, поэтому повышенная температура воздуха легко переносится. Туристы чаще всего купаются и загорают на шаманском острове Ольхон и Малом море. Вода там хорошо прогревается.
"В июле проходят потрясающе интересные фестивали. «Голос кочевников» оценят те, кто понимает толк в этнической музыке. Интересно побывать и на национальном празднике Сурхарбан, где вы увидите летящие стрелы, всадников на лошадях", - рассказывает портал.
Август
Август является самым популярным месяцем для отдыха на Байкале. Вода в заливах прогревается до температуры парного молока, температура воздуха достигает +30 градусов. В это время мало пасмурных дней, поэтому ничто не испортит отдых.
В августе обязательно нужно посетить Байкальскую регату - масштабный фестиваль с парусниками. В конце месяца здесь проходит фестиваль «Baikal-live», в котором принимают участие российские барды.
