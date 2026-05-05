Как провести время на Байкале летом 2026 года - план на июнь, июль и август: черноморское побережье "просто отдыхает"

На Байкал принято приезжать зимой, но лучшим периодом для посещения является лето. Здесь можно провести отпуск, насладиться живописными видами и сохранить свой бюджет. Отдых на Байкале обходится намного дешевле южных курортов страны. Портал "КП" рассказал, что здесь делать в летние месяцы.

Этот месяц подходит тем, кто любит экскурсии, активный отдых. Воздух в июне может прогреваться до +25 градусов, но вода еще холодная для купания. Солнце уже позволяет загорать, поэтому можно проводить время на берегу озера.

"У отдыха на Байкале в июне свои плюсы. Мест на турбазах много, а стоимость жилья и перелета ниже, чем в июле, на 15-20%. Радушные гиды наперебой предлагают свои услуги, которые, как вы правильно догадались, в этот период тоже дешевле", - сообщает источник.