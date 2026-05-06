Грозы испортят все выходные: синоптик предупредил россиян о резком ухудшении погоды

На этой неделе на выходных едва ли получится уехать за город на шашлыки.

В столичный регион пришла плохая погода. По данным синоптика Михаила Леуса, локальные грозы с дождями вернулись в Москву 5 мая и продержатся вплоть до начала следующей недели.

Кроме молний, сильным будет и порывистый ветер. При этом температура будет по-прежнему тёплой: 6 и 7 мая ожидается от +23 до +25 градусов.

А вот уже в пятницу немного похолодает до +20 градусов. Однако это всё ещё выше климатической нормы. Впрочем, уже в выходные Москву накроют сразу два циклона — это вызовет похолодание до +14…+16 градусов. Также ожидаются затяжные дожди и грозы.

Улучшения температуры ждать не стоит до начала следующей недели, уверяет Леус.

«Улучшится погода, по закону "падающего бутерброда", лишь с началом новой короткой рабочей недели, при этом температурные показатели вернутся в климатическое русло», — заявил он.

