Забудьте про клубы и рестораны: что посетить в Паттайе каждому туристу - "скрытая жемчужина" Таиланда

Паттайя относится к одному из самых шумных городов Таиланда, так как здесь много баров, ресторанов, ночных клубов и прочих развлечений. В погоне за тусовками туристы забывают, что в Паттайе очень красивая природа, множество достопримечательностей. Что обязательно нужно посетить?

Храмы и святыни

Посещать местные храмы необходимо в одежде, которая закрывает колени и плечи, иначе вас могут не пустить. Обязательно загляните в храм Истины, храм Вихарнра Сиен, а также посмотрите на огромную статую Будды, покрытую золотом. Ее высота - 15 метров, из-за чего сооружение заметно даже с борта самолета, сообщает портал "ПСЖР".

Рынки и пешеходные улицы

Эти локации нужны, если есть желание почувствовать дух азиатского мегаполиса. Загляните на плавучий рынок, где продают сувениры, напитки, фрукты и морепродукты. Торговля осуществляется из домов на сваях и лодок. Самой знаменитой пешеходной локацией является Walking Street.

Парки и развлекательные скверы

Тропический сад "Нонг Нуч" . Расположен в 25 км от Паттайи. Здесь можно увидеть аквапарк, сад камней, ботанический сад с пальмами, кактусами, орхидеями, папоротниками и другими растениями. График работы сада: с 8:00 до 18:00.

. Расположен в 25 км от Паттайи. Здесь можно увидеть аквапарк, сад камней, ботанический сад с пальмами, кактусами, орхидеями, папоротниками и другими растениями. График работы сада: с 8:00 до 18:00. Зоопарк "Као Кхео" . Этот зоопарк является одним из самых крупных в мире. Здесь созданы условия, которые напоминают природу. Тут нет клеток, поэтому за животными приходится наблюдать из автобусов. График работы: с 8:00 до 17:00.

. Этот зоопарк является одним из самых крупных в мире. Здесь созданы условия, которые напоминают природу. Тут нет клеток, поэтому за животными приходится наблюдать из автобусов. График работы: с 8:00 до 17:00. Океанариум Underwater World Pattaya. В этом месте можно увидеть кораллы, акул, ярких рыб, которые обитают в Южно-Корейском море. График работы: с 9:00 до 18:00.

Рекомендации:

"По Паттайе удобнее всего передвигаться на байке. Можно заказывать такси (например, Grab) или арендовать автомобиль, если у вас есть международные водительские права, но учтите, что в городе часто бывают пробки". "Лучше потратиться на страховку. Медицина в стране дорогая: если придётся обращаться к врачу, это может оказаться крайне большой и неприятной статьёй расходов".

