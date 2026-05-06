Скриншот в телефоне и будильник на 8 утра: как не застрять на входе и сэкономить в Царском Селе

Главная новость: до 9 мая в Пушкине возможны серьезные сбои в работе мобильного интернета. Если у вас электронный билет, он может просто не открыться на входе.
Чтобы не стоять в очереди в кассу заново, сделайте скриншот штрих-кода или распечатайте билет на бумаге, советуют в пресс-службе музея «Царское Село».
Главное, чтобы картинка была четкой. В самом музее есть бесплатный Wi-Fi, но он ловит только в вестибюлях и у касс. Для подключения придется авторизоваться через звонок.
Сколько стоит вход
Музей уже перешел на летний режим работы. Цены кусаться не стали, их оставили на уровне прошлого года:
- Екатерининский парк: 400 рублей.
- Александровский и Баболовский парки: вход свободный.
Кстати, если хотите сэкономить 400 рублей, приходите в Екатерининский парк до 9:00 утра или после 19:00 вечера. В это время вход бесплатный для всех. Для пенсионеров есть свой бонус — бесплатный вход по вторникам.
Что нового посмотреть
Летний сезон продлится до середины октября. В этом году есть несколько крутых новинок:
- Пенсионерная конюшня. Не пугайтесь названия — это очень красивое здание, где открыли новую выставку.
- Китайский зал и Пирамида. Их реставрация почти закончена. К лету они предстанут во всей красе.
Полезные советы для поездки
Если планируете ехать на майские праздники, будьте готовы к очередям. Самый удобный способ добраться из Петербурга — электричка с Витебского вокзала (едет 30 минут). От вокзала в Пушкине до парков можно дойти пешком за 15–20 минут.
Важный момент: если хотите попасть именно в Екатерининский дворец (к Янтарной комнате), билеты лучше покупать на официальном сайте заранее. В праздники их разбирают очень быстро, а в кассах на месте их может просто не остаться.