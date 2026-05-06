Морская история в пяти выпусках: Петербург запускает серию редких проездных и обновляет расписание к праздникам

В Петербурге выпустили особенный «Подорожник». Его дизайн посвящен важной дате — 320 лет назад со стапелей Адмиралтейства сошел первый корабль.
Выглядит карта стильно, так что если любите собирать лимитированные вещи, стоит поторопиться.
Продажи стартуют утром 10 мая. Тираж небольшой — всего 25 тысяч штук. Купить такой проездной можно в любой кассе метро или в точках «Организатора перевозок». Цена вопроса — 90 рублей.
Это еще не всё
Если не успеете купить этот дизайн — не расстраивайтесь. До середины лета город выпустит еще четыре лимитированные серии, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.
Все они будут про море, корабли и историю нашего судоходства. Петербург все-таки морская столица, и проездные это подчеркнут.
Как будет ходить транспорт в праздники
Из-за майских выходных расписание сильно поменяется. Чтобы не стоять лишний час на остановке, запомните основные моменты:
- Автобусы, троллейбусы и трамваи: в основные праздничные дни (9–11 мая) — по графику воскресенья (то есть реже).
- Метро: здесь всё чуть сложнее. 11 мая — график воскресенья. Важно: 9 мая подземка будет работать как в обычный будний день, чтобы все успели на праздничные мероприятия.
- Электрички: 8 мая — график пятницы. В самые праздничные даты поезда будут ходить по расписанию субботы и воскресенья.
Полезный совет
Обычно в дни выпуска лимитированных карт в центральных кассах метро собираются очереди из перекупщиков и коллекционеров. Если хотите «Подорожник» с кораблем, лучше приходить к открытию метро.