Забудьте про жару и берегите рассаду: синоптик объяснил, почему майская погода в Петербурге будет обманчивая

На улице вовсю светит солнце, но не спешите раздеваться. В Петербурге сегодня и завтра будет около +12 градусов. Сейчас дует довольно бодрый западный ветер, поэтому на набережных может быть неуютно.
Хорошая новость: уже завтра ветер стихнет и сменит направление.
Когда станет теплее?
Постепенное потепление начнется с пятницы, 8 мая, сообщает синоптик Александр Колесов.
Температура будет расти медленно, но верно. К воскресенью и понедельнику (10–11 мая) столбик термометра поднимется до приятных +15…+17 градусов.
Это еще не жара, но уже отличная погода для прогулок.
Осторожно: ночные заморозки
Главная неприятность этого периода — холодные ночи. Небо будет ясным, а значит, земля быстро остывает.
- В Петербурге по ночам будет всего +3…+5 градусов.
- В Ленобласти (особенно на севере) ожидаются настоящие заморозки до -1…-3 градусов.
Совет садоводам: если вы уже успели что-то высадить на даче, обязательно укройте растения. Майские холода в нашем регионе — коварная штука, они могут погубить молодую рассаду.
Ждать ли дождей?
В самом Петербурге будет сухо почти до конца праздников. Небольшие дожди пройдут завтра только на юге области (под Псковом и Новгородом). В город же тучи придут только к 11–12 мая.
Так что планируйте шашлыки и прогулки на выходные смело — зонтик вряд ли понадобится
Сейчас над нами стоит антициклон с Балтики. Он «разгоняет» облака, поэтому днем солнечно. Но именно отсутствие облаков ночью работает как открытая форточка: всё дневное тепло улетает в космос.
В Петербурге такое часто называют «арктическим вторжением» — воздух чистый, прозрачный, но очень прохладный.