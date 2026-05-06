Забудьте про жару и берегите рассаду: синоптик объяснил, почему майская погода в Петербурге будет обманчивая

Главный синоптик Северной столицы рассказал о капризах погоды в городе на Неве в ближайшее время.

На улице вовсю светит солнце, но не спешите раздеваться. В Петербурге сегодня и завтра будет около +12 градусов. Сейчас дует довольно бодрый западный ветер, поэтому на набережных может быть неуютно.

Хорошая новость: уже завтра ветер стихнет и сменит направление.

Когда станет теплее?

Постепенное потепление начнется с пятницы, 8 мая, сообщает синоптик Александр Колесов.

Температура будет расти медленно, но верно. К воскресенью и понедельнику (10–11 мая) столбик термометра поднимется до приятных +15…+17 градусов.

Это еще не жара, но уже отличная погода для прогулок.

Осторожно: ночные заморозки

Главная неприятность этого периода — холодные ночи. Небо будет ясным, а значит, земля быстро остывает.

В Петербурге по ночам будет всего +3…+5 градусов.

В Ленобласти (особенно на севере) ожидаются настоящие заморозки до -1…-3 градусов.

Совет садоводам: если вы уже успели что-то высадить на даче, обязательно укройте растения. Майские холода в нашем регионе — коварная штука, они могут погубить молодую рассаду.

Ждать ли дождей?

В самом Петербурге будет сухо почти до конца праздников. Небольшие дожди пройдут завтра только на юге области (под Псковом и Новгородом). В город же тучи придут только к 11–12 мая.

Так что планируйте шашлыки и прогулки на выходные смело — зонтик вряд ли понадобится

Сейчас над нами стоит антициклон с Балтики. Он «разгоняет» облака, поэтому днем солнечно. Но именно отсутствие облаков ночью работает как открытая форточка: всё дневное тепло улетает в космос.

В Петербурге такое часто называют «арктическим вторжением» — воздух чистый, прозрачный, но очень прохладный.