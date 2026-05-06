Не только парад: где в Петербурге увидеть ретро-кары, боевые катера и лучший салют

В Северной столице впервые пройдет акция «Бессмертный флот».

Праздник в Петербурге начнется рано. Уже в 9:00 на стрелке Васильевского острова зажгут факелы на Ростральных колоннах. Они будут гореть до полудня, а потом снова вспыхнут вечером.

В 10:00 на Дворцовой площади стартует главный военный парад. В нем примут участие тысячи солдат и курсантов. Из техники обещают не только современные машины, но и исторические экспонаты от клуба «Ленрезерв».

Полдень: Пушка и ретро-автомобили

В 12:00 Петербург услышит традиционный залп с Петропавловской крепости. После этого на территории крепости начнется концерт: будут петь военные песни и показывать технику тех лет.

В 14:30 на Невский проспект выедет колонна ретро-автомобилей. На них провезут ветеранов от площади Восстания до Дворцовой. Это очень трогательное зрелище — всё проходит под музыку 40-х годов.

День: «Бессмертный полк» и флот

В 15:00 начнется шествие «Бессмертного полка». Люди с портретами своих близких пройдут по всему Невскому проспекту.

Акция «Бессмертный флот». В 14:00 в акватории Малой Невки (возле Крестовского острова) пройдут 30 катеров и яхт. Каждое судно назовут в честь реального боевого корабля, защищавшего Ленинград.

Если хотите увидеть это, лучше всего встать на Северной дороге Крестовского острова.

Куда сходить за культурой

Если не любите толпу, загляните в МВК Манеж. Там открывается выставка «Русский императив». Она рассказывает о людях в трудные времена через картины разных эпох, пишет Росбалт.

Большие праздничные концерты пройдут в БКЗ «Октябрьский» и Ледовом дворце. А на самой Дворцовой площади большой концерт начнется в 16:00.

Вечер: Салют и световые шоу

Вечером город преобразится. На стенах домов в разных районах появятся праздничные световые проекции. Они будут радовать горожан несколько дней — с 8 по 12 мая.

Финальный аккорд — салют в 22:00. Его запустят от Петропавловской крепости. Где лучше смотреть: