Подземка мимо Смольного и к поездам на Москву: новая ветка метро появится в Петербурге
Подземка мимо Смольного и к поездам на Москву: новая ветка метро появится в Петербурге

Опубликовано: 6 мая 2026 12:56
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Буровые установки появились на площади Пролетарской Диктатуры.

Геологи начали изучать грунт для новой ветки метро. Речь об участке от «Каретной» до «Суворовской», сообщает телеграм-канал «Подземник»

Специалисты проверяют почву, чтобы понять, как лучше прокладывать тоннели. Этот участок свяжет центр города и поможет разгрузить пересадочные узлы.

Станция с выходом к поездам на Москву

Самая интересная деталь касается будущей станции «Лиговский проспект — 2». Планируется, что у неё будет два выхода.

Один обычный — в новое здание на Лиговке. А вот второй станет уникальным: он будет вести прямо в терминал будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ) до Москвы. Приехал из другого города — и сразу спустился в метро.

Где еще появятся выходы?

Строители уже наметили места для других станций этого участка:

  • «Знаменская»: Её построят рядом с площадью Восстания. Один выход сделают на площадь перед Московским вокзалом, а второй — к ТЦ «Галерея». Это должно облегчить жизнь тем, кто сейчас толкается на «Маяковской».
  • «Суворовская»: Станция будет полезна жителям района Кирочной улицы. Выйти можно будет либо на Тульскую улицу, либо к комплексу «Невская Ратуша».

Интересный факт: Прямо под зданием правительства города (Смольным) метро не будет. Историки и охранники памятников запретили строить вестибюли на площади Растрелли или Пролетарской Диктатуры. Поезда просто проедут под этим районом без остановки.

Приморский район: рельсы уже укладывают

Хорошие новости пришли и с «зеленой» ветки. Там строят продолжение от «Беговой» до «Каменки».

Проходческий щит «Надежда» уже проложил путь, и теперь рабочие занялись «начинкой» тоннелей. Они начали заливать бетонное основание и укладывать рельсы.

Всего нужно обустроить около 4 километров пути. Первые 300 метров между будущими станциями «Богатырская» и «Каменка» уже готовы.

Немного про путаницу в названиях

Многие жители до сих пор путаются в именах будущих станций. Напомним актуальный список для Приморского района:

  1. «Богатырская» — раньше её называли «Туристской» или «Яхтенной».
  2. «Каменка» — в старых планах она значилась как «Зоопарк» или «Планерная».

