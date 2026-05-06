Подземка мимо Смольного и к поездам на Москву: новая ветка метро появится в Петербурге

Геологи начали изучать грунт для новой ветки метро. Речь об участке от «Каретной» до «Суворовской», сообщает телеграм-канал «Подземник»
Специалисты проверяют почву, чтобы понять, как лучше прокладывать тоннели. Этот участок свяжет центр города и поможет разгрузить пересадочные узлы.
Станция с выходом к поездам на Москву
Самая интересная деталь касается будущей станции «Лиговский проспект — 2». Планируется, что у неё будет два выхода.
Один обычный — в новое здание на Лиговке. А вот второй станет уникальным: он будет вести прямо в терминал будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ) до Москвы. Приехал из другого города — и сразу спустился в метро.
Где еще появятся выходы?
Строители уже наметили места для других станций этого участка:
- «Знаменская»: Её построят рядом с площадью Восстания. Один выход сделают на площадь перед Московским вокзалом, а второй — к ТЦ «Галерея». Это должно облегчить жизнь тем, кто сейчас толкается на «Маяковской».
- «Суворовская»: Станция будет полезна жителям района Кирочной улицы. Выйти можно будет либо на Тульскую улицу, либо к комплексу «Невская Ратуша».
Интересный факт: Прямо под зданием правительства города (Смольным) метро не будет. Историки и охранники памятников запретили строить вестибюли на площади Растрелли или Пролетарской Диктатуры. Поезда просто проедут под этим районом без остановки.
Приморский район: рельсы уже укладывают
Хорошие новости пришли и с «зеленой» ветки. Там строят продолжение от «Беговой» до «Каменки».
Проходческий щит «Надежда» уже проложил путь, и теперь рабочие занялись «начинкой» тоннелей. Они начали заливать бетонное основание и укладывать рельсы.
Всего нужно обустроить около 4 километров пути. Первые 300 метров между будущими станциями «Богатырская» и «Каменка» уже готовы.
Немного про путаницу в названиях
Многие жители до сих пор путаются в именах будущих станций. Напомним актуальный список для Приморского района:
- «Богатырская» — раньше её называли «Туристской» или «Яхтенной».
- «Каменка» — в старых планах она значилась как «Зоопарк» или «Планерная».