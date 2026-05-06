Ровно в час дня и по паспорту: кого 9 мая пропустят в Петергоф бесплатно

На 9 мая 2026 года музей-заповедник подготовил отличную акцию. Все пенсионеры смогут зайти в парки абсолютно бесплатно.
Кого это касается:
- Граждан России и Беларуси.
- Тех, у кого есть пенсионное удостоверение.
- Женщин от 60 лет и мужчин от 65 лет (даже если удостоверения нет с собой, возьмите паспорт).
Бесплатно пустят в знаменитый Нижний парк (там, где фонтаны), а также в тихие и уютные парки Александрия и Ораниенбаум.
Шоу фонтанов под «День Победы»
Если пойдете в Нижний парк, обязательно будьте у каскадов к обеду. В 13:00 там начнется главное зрелище. Под песню «День Победы» торжественно запустят фонтаны «Самсон» и Большой каскад. Все это будет сопровождаться праздничными залпами.
Сам парк в этот день работает до восьми вечера. Но имейте в виду: кассы закроются чуть раньше — в 19:45.
Важное предупреждение для гостей «Царского Села»
В «Царском Селе» в начале мая могут возникнуть проблемы. Из-за перебоев с мобильной связью и интернетом (частое явление в праздники из-за систем безопасности) электронные билеты могут просто не открыться на входе.
Что нужно сделать заранее:
- Купили билет на сайте? Сделайте скриншот.
- А лучше — распечатайте его на бумаге.
- Проверьте, чтобы штрих-код был четким.
Если интернет всё же пропал, ищите зоны с музейным Wi-Fi. Он есть в кассах и вестибюлях. Чтобы подключиться, нужно будет подтвердить вход по звонку.