Метро как в будни, а автобусы — по воскресеньям: Петербург переходит на праздничный режим для транспорта

С 9 по 11 мая наземный транспорт переходит на особый режим. Автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить по расписанию воскресенья. Это значит, что интервалы увеличатся, а на остановке придется постоять чуть дольше.
Что с метро?
Тут всё немного сложнее, график будет меняться каждый день:
- 9 мая: поезда ходят часто, как в обычный будний день. Это сделано специально, чтобы все желающие могли добраться до центра на парад и салют.
- 10 мая: метро перейдет на график субботы.
- 11 мая: Поезда будут ходить по расписанию воскресенья.
Едем на дачу: расписание электричек
Для тех, кто планирует побег из города, график поездов подстроили под нужды дачников:
- 8 мая (среда): электрички пойдут по графику пятницы (рейсов будет больше, чем обычно).
- 9 и 10 мая: действует график субботы.
- 11 мая: Поезда вернутся к расписанию воскресенья.
Важно: перекрытия в центре
Помните, что 9 мая — особенный день. Традиционно Невский проспект и прилегающие улицы будут перекрыты для парада и шествий. Около Дворцовой площади транспорт ходить не будет.
Также вечером, во время праздничного салюта, могут временно ограничить вход или выход на центральных станциях метро (например, «Адмиралтейская» или «Горьковская»).
Если увидите толпу, лучше пройдите до следующей станции — так будет быстрее и спокойнее.
Когда следующие каникулы?
Майские праздники закончатся 11 мая, и впереди нас ждет обычная рабочая неделя. Следующий длинный уик-энд не за горами. В июне мы будем отдыхать три дня подряд — с 12-го по 14-е число — в честь Дня России.