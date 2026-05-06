Городовой / Город / Без фанатизма, но с линейкой в руках: как в Петербурге будут бороться с «наливайками»
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Красные зоны» и общий бан для лихачей: где в Петербурге «отключат» самокаты на праздники Город
Заворачиваю фарш в лук и получаю невероятную вкуснятину на обед: сочный деликатес Полезное
На перекрестке трех аллей: у «Зенита» появилась своя площадь к двойному столетию Город
В России хотят сделать проезд в общественном транспорте бесплатным: есть одно условие Полезное
Метро как в будни, а автобусы — по воскресеньям: Петербург переходит на праздничный режим для транспорта Город
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Без фанатизма, но с линейкой в руках: как в Петербурге будут бороться с «наливайками»

Опубликовано: 6 мая 2026 15:44
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Без фанатизма, но с линейкой в руках: как в Петербурге будут бороться с «наливайками»
Без фанатизма, но с линейкой в руках: как в Петербурге будут бороться с «наливайками»
Global Look Press / Vadim Akhmetov / URA.RU
Опыт других регионов показывает: магазинов стало меньше, но пить люди меньше не стали. 

Недавно в Вологодской области сократилось количество точек продажи алкоголя. Однако это не помогло снизить потребление такой продукции жителями. В Петербурге тоже борются с "наливайками".

Глава ЗакСа Александр Бельский в беседе с КП отметил: массовых запретов не будет. Власти понимают, что если закрыть все магазины, пить меньше не станут. Просто люди уйдут «в тень», а бизнес понесет убытки.

Обычные супермаркеты и алкомаркеты продолжат работать по привычному графику.

Главная цель — «наливайки»

Весь гнев депутатов сейчас направлен не на обычных горожан, а на «наливайки». Это те самые сомнительные заведения на первых этажах жилых домов, которые днем работают как магазины, а ночью — как бары.

Статистика суровая: там, где такие точки закрываются, количество преступлений в округе падает на треть. Жители домов жалуются на шум, грязь и постоянные разборки под окнами. Именно с этим хаосом город и намерен бороться.

Там где ограничили время работы "наливаек" или закрыли их, сократилось количество жалоб на треть.

Чтобы заведение не попало под запрет, оно должно соответствовать строгим критериям:

  • Площадь зала — не меньше 50 квадратных метров.
  • Наличие полноценной кухни и поваров.
  • Минимум два туалета для гостей.
  • В штате должно быть не менее пяти сотрудников.

Если это крошечная «дыра в стене» с одним столом — ее, скорее всего, закроют или запретят торговать по ночам.

Город