Без фанатизма, но с линейкой в руках: как в Петербурге будут бороться с «наливайками»

Опыт других регионов показывает: магазинов стало меньше, но пить люди меньше не стали.

Недавно в Вологодской области сократилось количество точек продажи алкоголя. Однако это не помогло снизить потребление такой продукции жителями. В Петербурге тоже борются с "наливайками".

Глава ЗакСа Александр Бельский в беседе с КП отметил: массовых запретов не будет. Власти понимают, что если закрыть все магазины, пить меньше не станут. Просто люди уйдут «в тень», а бизнес понесет убытки.

Обычные супермаркеты и алкомаркеты продолжат работать по привычному графику.

Главная цель — «наливайки»

Весь гнев депутатов сейчас направлен не на обычных горожан, а на «наливайки». Это те самые сомнительные заведения на первых этажах жилых домов, которые днем работают как магазины, а ночью — как бары.

Статистика суровая: там, где такие точки закрываются, количество преступлений в округе падает на треть. Жители домов жалуются на шум, грязь и постоянные разборки под окнами. Именно с этим хаосом город и намерен бороться.

Чтобы заведение не попало под запрет, оно должно соответствовать строгим критериям:

Площадь зала — не меньше 50 квадратных метров.

Наличие полноценной кухни и поваров.

Минимум два туалета для гостей.

В штате должно быть не менее пяти сотрудников.

Если это крошечная «дыра в стене» с одним столом — ее, скорее всего, закроют или запретят торговать по ночам.