Городовой / Полезное / В России хотят сделать проезд в общественном транспорте бесплатным: есть одно условие
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Красные зоны» и общий бан для лихачей: где в Петербурге «отключат» самокаты на праздники Город
Заворачиваю фарш в лук и получаю невероятную вкуснятину на обед: сочный деликатес Полезное
На перекрестке трех аллей: у «Зенита» появилась своя площадь к двойному столетию Город
Без фанатизма, но с линейкой в руках: как в Петербурге будут бороться с «наливайками» Город
Метро как в будни, а автобусы — по воскресеньям: Петербург переходит на праздничный режим для транспорта Город
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

В России хотят сделать проезд в общественном транспорте бесплатным: есть одно условие

Опубликовано: 6 мая 2026 16:01
Автор:
Полина Аксенова
 Проверено редакцией
В России хотят сделать проезд в общественном транспорте бесплатным: есть одно условие
В России хотят сделать проезд в общественном транспорте бесплатным: есть одно условие
Legion-Media
При каком условии проезд в общественном транспорте может стать бесплатным

Депутат Госдумы от КПРФ Артем Прокофьев в беседе с News.ru выступил с предложением сделать проезд в общественном транспорте бесплатным при определенных условиях. По его словам, россияне все чаще сталкиваются с цифровыми сбоями в работе платежных терминалов и сервисов. Из-за этого люди не могут добраться до точек назначения, вынуждены испытывать дискомфорт.

Подобное решение позволит решить проблемы с мобильным интернетом. Артем Прокофьев указал, что государство уже длительное время активно развивало цифровизацию, из-за чего доля наличных расчетов значительно уменьшилась. Но подобная политика привела к ситуации, при которой люди не могут оплатить проезд в метро, трамваях, автобусах, троллейбусах и маршрутках.

Депутат Госдумы отметил, что на данный момент в России наступает новая цифровая реальность, в ходе которой важные сервисы способны выходить из строя. В зоне риска не только транспортные системы, но и банковские приложения.

Артем Прокофьев напомнил случай, который произошел 3 мая в московском метро. Именно тогда было принято решение пускать пассажиров в метро бесплатно, так как они не могли добраться до пункта назначения из-за сбоя в работе сервисов.

Ожидается, что бесплатный проезд на общественном транспорте в период сбоев поможет решить проблему.

Ранее портал "Городовой" рассказал, какой будет погода на 9 Мая в регионах России.

Полезное