В России хотят сделать проезд в общественном транспорте бесплатным: есть одно условие

Депутат Госдумы от КПРФ Артем Прокофьев в беседе с News.ru выступил с предложением сделать проезд в общественном транспорте бесплатным при определенных условиях. По его словам, россияне все чаще сталкиваются с цифровыми сбоями в работе платежных терминалов и сервисов. Из-за этого люди не могут добраться до точек назначения, вынуждены испытывать дискомфорт.
Подобное решение позволит решить проблемы с мобильным интернетом. Артем Прокофьев указал, что государство уже длительное время активно развивало цифровизацию, из-за чего доля наличных расчетов значительно уменьшилась. Но подобная политика привела к ситуации, при которой люди не могут оплатить проезд в метро, трамваях, автобусах, троллейбусах и маршрутках.
Депутат Госдумы отметил, что на данный момент в России наступает новая цифровая реальность, в ходе которой важные сервисы способны выходить из строя. В зоне риска не только транспортные системы, но и банковские приложения.
Артем Прокофьев напомнил случай, который произошел 3 мая в московском метро. Именно тогда было принято решение пускать пассажиров в метро бесплатно, так как они не могли добраться до пункта назначения из-за сбоя в работе сервисов.
Ожидается, что бесплатный проезд на общественном транспорте в период сбоев поможет решить проблему.
