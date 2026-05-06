На перекрестке трех аллей: у «Зенита» появилась своя площадь к двойному столетию

Событие приурочили к 100-летию ФК "Зенит".

В Петербурге стало на одно знаковое место больше. Теперь у футбольного клуба «Зенит» есть не только стадион и станция метро, но и собственная площадь.

Где именно это место?

Речь идет о большом пространстве на Крестовском острове прямо перед «Газпром Ареной». Раньше у этой площадки не было официального имени, теперь она носит название "Зенит", сообщили в Смольном.

Она находится на пересечении трех аллей: Футбольной, Теннисной и Велосипедной. Именно здесь собираются тысячи болельщиков перед матчами, так что название напрашивалось само собой.

Почему сейчас?

Решение приняли не просто так. В 2025 году «Зениту» исполняется 100 лет. Клуб был основан в 1925 году (первоначально как команда Ленинградского металлического завода).

Своя площадь — это отличный подарок всем фанатам к вековому юбилею команды.

Кстати, у самой Топонимической комиссии, которая дает имена улицам, тоже отметила юбилей — им также исполнилось 100 лет. Вот такое двойное совпадение.

Вице-губернатор Борис Пиотровский отмечал, что работа комиссии помогает сохранять историю города. Это не просто формальность, а способ сделать городскую среду понятной и близкой петербуржцам.

Интересный факт

Рядом с новой площадью уже есть станция метро «Зенит» (которую переименовали из «Новокрестовской» в 2020 году).

Теперь на Крестовском острове формируется целый «сине-бело-голубой» квартал. Это место окончательно закрепило за собой статус сердца петербургского футбола.