Массовый блэкаут: кому отключат связь и интернет в связи с Днем Победы – в списке 41 регион

Несколько дней назад российские операторы связи и Сбербанк начали рассылать своим абонентам предупредительные сообщения.
СМС получили жители более чем 40 российских регионов, начиная от Дальнего Востока и заканчивая Калининградской областью. Россиян предупредили об ограничении мобильного интернета в дни празднования 81-й годовщины Великой Победы.
Ограничения вступили в силу 5 мая и закончатся 9 мая. При этом жители Москвы и Санкт-Петербурга столкнулись с данной проблемой даже раньше.
Подобные ограничения связаны с вопросами безопасности. При этом проводным интернетом и сетью Wi-Fi можно пользоваться без каких-либо проблем.
Операторы связи предупреждают о возможных сложностях с безналичной оплатой, пользованием банкоматами и банковскими приложениями, а также навигационной системой.