Массовый блэкаут: кому отключат связь и интернет в связи с Днем Победы – в списке 41 регион
Массовый блэкаут: кому отключат связь и интернет в связи с Днем Победы – в списке 41 регион

Опубликовано: 6 мая 2026 14:04
Автор:
Анастасия Чувакова
 Проверено редакцией
В России введены ограничения мобильной связи

Несколько дней назад российские операторы связи и Сбербанк начали рассылать своим абонентам предупредительные сообщения.

СМС получили жители более чем 40 российских регионов, начиная от Дальнего Востока и заканчивая Калининградской областью. Россиян предупредили об ограничении мобильного интернета в дни празднования 81-й годовщины Великой Победы.

Ограничения вступили в силу 5 мая и закончатся 9 мая. При этом жители Москвы и Санкт-Петербурга столкнулись с данной проблемой даже раньше.

Подобные ограничения связаны с вопросами безопасности. При этом проводным интернетом и сетью Wi-Fi можно пользоваться без каких-либо проблем.

Операторы связи предупреждают о возможных сложностях с безналичной оплатой, пользованием банкоматами и банковскими приложениями, а также навигационной системой.

