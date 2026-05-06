Шведский стол в Пулково и свободный проезд: как в Петербурге позаботятся о ветеранах и их близких в мае
Шведский стол в Пулково и свободный проезд: как в Петербурге позаботятся о ветеранах и их близких в мае

Опубликовано: 6 мая 2026 13:49
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Пользующимся льготами нужно будет предъявить удостоверение.

Майские праздники в Петербурге — это всегда особая атмосфера. В 2026 году город отметит 81-ю годовщину Великой Победы.

К этой дате транспортные службы подготовили важные льготы, чтобы ветераны могли комфортно передвигаться по городу и путешествовать.

Бесплатные автобусы: когда и для кого

С 7 по 9 мая ветераны смогут ездить на городских автобусах «Пассажиравтотранса» совершенно бесплатно. Это касается не только жителей Петербурга.

Правило работает для всех ветеранов, независимо от того, где они живут сейчас и какое у них гражданство.

Кому не нужно платить за билет:

  • Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны.
  • Бывшим узникам концлагерей.
  • Тем, кто награжден медалью «За оборону Ленинграда».
  • Жителям блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и Сталинграда.

Никаких сложных справок собирать не нужно. Достаточно просто показать кондуктору или водителю ваше удостоверение.

В Пулково — с особым комфортом

Аэропорт Пулково тоже решил поддержать традицию, причем акция здесь продлится дольше — с 3 по 12 мая. В эти дни ветераны смогут бесплатно отдохнуть в бизнес-салонах в ожидании своего рейса.

Что ждет героев в бизнес-зале:

  • Уютные мягкие кресла.
  • Горячая еда (шведский стол), чай, кофе и напитки.
  • Тишина и спокойная обстановка.

Важный момент: вместе с ветераном бесплатно пройти в бизнес-зал может один сопровождающий. Это удобно, ведь в такие поездки пожилые люди редко отправляются одни.

Для прохода также понадобится только документ, подтверждающий статус ветерана или блокадника.

