Шведский стол в Пулково и свободный проезд: как в Петербурге позаботятся о ветеранах и их близких в мае

Майские праздники в Петербурге — это всегда особая атмосфера. В 2026 году город отметит 81-ю годовщину Великой Победы.
К этой дате транспортные службы подготовили важные льготы, чтобы ветераны могли комфортно передвигаться по городу и путешествовать.
Бесплатные автобусы: когда и для кого
С 7 по 9 мая ветераны смогут ездить на городских автобусах «Пассажиравтотранса» совершенно бесплатно. Это касается не только жителей Петербурга.
Правило работает для всех ветеранов, независимо от того, где они живут сейчас и какое у них гражданство.
Кому не нужно платить за билет:
- Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны.
- Бывшим узникам концлагерей.
- Тем, кто награжден медалью «За оборону Ленинграда».
- Жителям блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и Сталинграда.
Никаких сложных справок собирать не нужно. Достаточно просто показать кондуктору или водителю ваше удостоверение.
В Пулково — с особым комфортом
Аэропорт Пулково тоже решил поддержать традицию, причем акция здесь продлится дольше — с 3 по 12 мая. В эти дни ветераны смогут бесплатно отдохнуть в бизнес-салонах в ожидании своего рейса.
Что ждет героев в бизнес-зале:
- Уютные мягкие кресла.
- Горячая еда (шведский стол), чай, кофе и напитки.
- Тишина и спокойная обстановка.
Важный момент: вместе с ветераном бесплатно пройти в бизнес-зал может один сопровождающий. Это удобно, ведь в такие поездки пожилые люди редко отправляются одни.
Для прохода также понадобится только документ, подтверждающий статус ветерана или блокадника.