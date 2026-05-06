Этот китайский чесночный соус сведёт с ума: готовлю банками и добавляю везде
Этот китайский чесночный соус сведёт с ума: готовлю банками и добавляю везде

Опубликовано: 6 мая 2026 12:31
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Городовой ру
Соус, который подходит идеально ко всему.

Этот соус добавляют практически везде: к мясу, овощам и морепродуктам. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Китай на вкус".

Ингредиенты

  • чеснок — 4 головки,
  • красный лук — 100 гр.,
  • зелёный лук (белая часть) — 2 стебля,
  • бадьян — 2 звёздочки,
  • лавровый лист — 1 шт.,
  • растительное масло,
  • устричный соус — 1 ст. л.,
  • кунжутное масло — пол ст. л.,
  • соль — щепотка,
  • сахар — пол ч. л.

Приготовление

Сначала измельчаю чеснок в блендере короткими импульсами — важно получить мелкую крошку, а не пасту.

Разогреваю масло в воке или сотейнике. Добавляю нарезанные лук, зелёный лук, бадьян и лавровый лист. Прогреваю до золотистого цвета, чтобы масло напиталось ароматами, затем всё аккуратно убираю — остаётся чистое, но очень ароматное масло.

Этот китайский чесночный соус сведёт с ума: готовлю банками и добавляю везде - image 1

В это масло добавляю чеснок и обжариваю на среднем огне, постоянно помешивая. Как только появляется лёгкий золотистый оттенок — сразу снимаю с огня. Тут важно не передержать, иначе появится горечь.

В конце добавляю устричный соус, кунжутное масло, соль и сахар. Перемешиваю и даю соусу остыть, после чего перекладываю в чистую банку.

Примерное время приготовления: 10 минут

Ранее мы писали о том, как приготовить хрустящие сырные чипсы.

