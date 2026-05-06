Этот китайский чесночный соус сведёт с ума: готовлю банками и добавляю везде

Этот соус добавляют практически везде: к мясу, овощам и морепродуктам. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Китай на вкус".
Ингредиенты
- чеснок — 4 головки,
- красный лук — 100 гр.,
- зелёный лук (белая часть) — 2 стебля,
- бадьян — 2 звёздочки,
- лавровый лист — 1 шт.,
- растительное масло,
- устричный соус — 1 ст. л.,
- кунжутное масло — пол ст. л.,
- соль — щепотка,
- сахар — пол ч. л.
Приготовление
Сначала измельчаю чеснок в блендере короткими импульсами — важно получить мелкую крошку, а не пасту.
Разогреваю масло в воке или сотейнике. Добавляю нарезанные лук, зелёный лук, бадьян и лавровый лист. Прогреваю до золотистого цвета, чтобы масло напиталось ароматами, затем всё аккуратно убираю — остаётся чистое, но очень ароматное масло.
В это масло добавляю чеснок и обжариваю на среднем огне, постоянно помешивая. Как только появляется лёгкий золотистый оттенок — сразу снимаю с огня. Тут важно не передержать, иначе появится горечь.
В конце добавляю устричный соус, кунжутное масло, соль и сахар. Перемешиваю и даю соусу остыть, после чего перекладываю в чистую банку.
Примерное время приготовления: 10 минут
