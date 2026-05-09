Городовой / Город / Деньги, бары и итальянский вайб: Елизавета Туктамышева рассказала, почему её сердце осталось в Петербурге
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Собственникам развязали руки: как теперь будут выписывать людей из квартир Полезное
Новая дорожка к истории: зачем деревьям на Елагином острове «одежда», а дворцу — новый водопровод Город
Этот слоёный салат затмил даже "Оливье": готовлю на каждый праздник Полезное
Почему в СССР жгли лавровый лист в квартире: сегодня этот способ снова стал популярным Полезное
«Метод капусты» и оранжевый зонт: как не дать петербургской погоде испортить вам прогулку Город
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Праздники
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Деньги, бары и итальянский вайб: Елизавета Туктамышева рассказала, почему её сердце осталось в Петербурге

Опубликовано: 9 мая 2026 10:17
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Деньги, бары и итальянский вайб: Елизавета Туктамышева рассказала, почему её сердце осталось в Петербурге
Деньги, бары и итальянский вайб: Елизавета Туктамышева рассказала, почему её сердце осталось в Петербурге
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda
Сравнивая два города, Туктамышева провела параллель с Италией. 

Елизавета Туктамышева — легенда нашего фигурного катания. Болельщики ласково зовут её «Императрицей».

Лиза уже много лет живет в Санкт-Петербурге, но по работе постоянно бывает в Москве. Недавно она объяснила, почему до сих пор не сменила прописку на московскую и в чем главная разница между двумя столицами.

Итальянские каникулы в России

Лиза нашла очень меткое сравнение. Для неё Москва и Петербург — это как два главных города Италии.

  • Санкт-Петербург — это Рим. Город-музей, где на первом месте культура и искусство. Здесь хочется гулять, сидеть в уютных кафе и просто наслаждаться моментом.
  • Москва — это Милан. Столица моды, бизнеса и бешеных скоростей. Сюда едут работать и строить карьеру.

Петербург — для души и спокойствия

Туктамышева признается: Петербург подкупает своим вайбом. Здесь нет той суеты, которая выжимает все соки. В Северной столице жизнь течет размеренно.

Для Лизы это город баров, долгих прогулок и творческой атмосферы. Тут она чувствует себя дома, может выдохнуть и расслабиться после тяжелых тренировок.

В Москву фигуристка заглядывает часто, но только по делу. По её словам, Москва — это город-двигатель, сказала Туктамышева в интервью Okko. Там всё крутится вокруг работы и больших денег.

Почему Лиза не переезжает?

Многие спортсмены, закончив карьеру или перейдя в шоу, сразу покупают квартиру в Москве. Но Туктамышева не спешит. Вот её главные аргументы:

  1. Работа и так рядом. Она бывает в столице так часто, что Москва для неё уже давно стала вторым домом.
  2. Есть где жить. У фигуристки в Москве всегда есть место для остановки, поэтому смысла в полноценном переезде она не видит.
  3. Верность тренеру. Не стоит забывать, что Лиза уже много лет тренируется у Алексея Мишина именно в Петербурге. Эта связь для неё очень важна.

Корни «Императрицы»

Мало кто помнит, но Лиза родилась в Удмуртии, в городе Глазов. В Петербург она переехала еще подростком. Возможно, именно поэтому она так ценит спокойствие Северной столицы.

Город