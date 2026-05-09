Деньги, бары и итальянский вайб: Елизавета Туктамышева рассказала, почему её сердце осталось в Петербурге
Елизавета Туктамышева — легенда нашего фигурного катания. Болельщики ласково зовут её «Императрицей».
Лиза уже много лет живет в Санкт-Петербурге, но по работе постоянно бывает в Москве. Недавно она объяснила, почему до сих пор не сменила прописку на московскую и в чем главная разница между двумя столицами.
Итальянские каникулы в России
Лиза нашла очень меткое сравнение. Для неё Москва и Петербург — это как два главных города Италии.
- Санкт-Петербург — это Рим. Город-музей, где на первом месте культура и искусство. Здесь хочется гулять, сидеть в уютных кафе и просто наслаждаться моментом.
- Москва — это Милан. Столица моды, бизнеса и бешеных скоростей. Сюда едут работать и строить карьеру.
Петербург — для души и спокойствия
Туктамышева признается: Петербург подкупает своим вайбом. Здесь нет той суеты, которая выжимает все соки. В Северной столице жизнь течет размеренно.
Для Лизы это город баров, долгих прогулок и творческой атмосферы. Тут она чувствует себя дома, может выдохнуть и расслабиться после тяжелых тренировок.
В Москву фигуристка заглядывает часто, но только по делу. По её словам, Москва — это город-двигатель, сказала Туктамышева в интервью Okko. Там всё крутится вокруг работы и больших денег.
Почему Лиза не переезжает?
Многие спортсмены, закончив карьеру или перейдя в шоу, сразу покупают квартиру в Москве. Но Туктамышева не спешит. Вот её главные аргументы:
- Работа и так рядом. Она бывает в столице так часто, что Москва для неё уже давно стала вторым домом.
- Есть где жить. У фигуристки в Москве всегда есть место для остановки, поэтому смысла в полноценном переезде она не видит.
- Верность тренеру. Не стоит забывать, что Лиза уже много лет тренируется у Алексея Мишина именно в Петербурге. Эта связь для неё очень важна.
Корни «Императрицы»
Мало кто помнит, но Лиза родилась в Удмуртии, в городе Глазов. В Петербург она переехала еще подростком. Возможно, именно поэтому она так ценит спокойствие Северной столицы.