Фигуристка выложила пикантное фото.
Спортивные сборы возле Альп благоприятно сказываются на фигуре спортсменки.
Подруга сняла чемпионку мира по фигурному катанию в торговом центре.
Бывшая фигуристка не имеет претензий к отбору в этом году.
Девушке тяжело восстанавливаться в высокогорье.
Супруга Евгения Плющенко высказалась о повышении возраста спортсменок.
Спортсменка держит связь с поклонниками и во время отпуска тоже.
Стали известны некоторые детали программы фигуристки.
Составлен рейтинг ледовых шоу по их стоимости.
Российские фигуристки выиграли этап серии «Гран-при» в канадском Ванкувере. Чемпионкой стала Камила Валиева, сообщает «Спорт-Экспресс».
Российские фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова не вошли в состав национальной сборной на олимпийский сезон 2021-2022 годов. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на исполнительны комитет Федерации фигурного катания на коньках России.
Российские фигуристки одержали блестящую победу на прошедшем в Осаке командном чемпионате мира. По итогам короткой программы лидерами стали Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева, что сделало Россию лидером чемпионата. Об этом сообщает ctnews.
Это произошло практически одновременно с другой фигуристкой – Елизаветой Туктамышевой
Гусары, на выход!
«Да чего тут гадать и долго думать?» Видимо, данный вопрос в Федерации фигурного катания России стоял на повестке дня очень недолго.
Завтра, 21 января, в австрийском городе Грац стартует чемпионат Европы.
Завтра в одном из крупнейших городов России стартует чемпионат России по фигурному катанию.
В Стокгольме завершился триумфальный для сборной России, и в частности для Петербурга, чемпионат Европы по фигурному катанию. Всего наши фигуристы завоевали девять медалей, чего не было с 1999
На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в эти дни в Стокгольме, сегодня, 29 января, стартовали соревнования среди женщин-одиночниц. После короткой программы первые три места
Министерство спорта утвердило состав сборной России на сочинскую Олимпиаду. В зимних Играх примет участие рекордное количество спортсменов — 223. Петербург тоже поставил своеобразный рекорд. От