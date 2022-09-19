Все новости / Елизавета Туктамышева

Елизавета Туктамышева

Спорт
Медведева и Загитова не вошли в состав сборной России на олимпийский сезон
Российские фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова не вошли в состав национальной сборной на олимпийский сезон 2021-2022 годов. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на исполнительны комитет Федерации фигурного катания на коньках России.
14 май 2021 15:37
Общество
Появилось видео короткой программы Щербаковой на командном ЧМ
Российские фигуристки одержали блестящую победу на прошедшем в Осаке командном чемпионате мира. По итогам короткой программы лидерами стали Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева, что сделало Россию лидером чемпионата. Об этом сообщает ctnews. 
15 апр 2021 17:53
Спорт
Петербурженка Елизавета Туктамышева вторая после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию
На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в эти дни в Стокгольме, сегодня, 29 января, стартовали соревнования среди женщин-одиночниц. После короткой программы первые три места
30 янв 2015 10:20
Спорт
Олимпиада-2014: Петербург надеется на биатлон, фигурное катание и коньки
Министерство спорта утвердило состав сборной России на сочинскую Олимпиаду. В зимних Играх примет участие рекордное количество спортсменов — 223. Петербург тоже поставил своеобразный рекорд. От
29 янв 2014 10:45
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