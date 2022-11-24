Шоу «Ледниковый период»

Ее называли хрустальной худышкой.
Спортсмен не сдержал эмоций.
Популярный тиктокер публично опозорился.
Он и сам был в шоке.
Популярное ледовое шоу удивит зрителей.
Фигурист вспомнил Пушкина и Лермонтова.
Причиной могли стать несколько факторов.
История повторяется.
Зрителей ждет сюрприз.
Спортивного комментатора насмешили речевые ошибки олимпийской чемпионки.
Популярное шоу выходит на Первом канале с 2007 года.
Заслуженный тренер нашей страны никак не может забыть некрасивое поведение актера.
Фигуристка уверяет, что поцелуи с тиктокером в эфире Первого канала были импровизацией.
Олимпийская чемпионка не может себя представить на льду популярного шоу.
Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании с недоверием относится к дилетантам на льду.
Вероятно, организаторы сделали ставку на медийность Ольги.
О судьбе шоу рассказал Илья Авербух.
Составлен рейтинг ледовых шоу по их стоимости.
Фигуристка впервые приняла участие в программе «Ледниковый период».
Фигурист и хореограф стал гостем YouTube-шоу Ирины Безруковой.